Les 50 ans de la division BMW Motorsport coïncident avec le renouvellement de la M2. Après plusieurs photos espion et la fuite de photos peu à l'avantage de la voiture il y a quelques semaines, BMW présente officiellement sa nouvelle génération de M2, la G87, avec une recette qui sent bon le sport automobile.

Les images révélées il y a quelques semaines sous un angle pas très avantageux laissaient craindre le pire. Finalement, sur les visuels officiels dévoilés par le constructeur, effectivement, cette nouvelle BMW M2 sort les muscles, mais l'ensemble paraît toutefois plus cohérent.

La calandre est, une fois n'est pas coutume chez BMW ces derniers temps, d'un diamètre raisonnable, tandis que les prises d'air ne laissent que peu de doute sur les velléités de la voiture. Bodybuildée, cette BMW M2 l'est, et ses formes un poil "carrées" feraient presque écho à l'une des icônes de BMW M : la M3 E30.

Plus longue, plus large et plus lourde

Tout est large sur cette BMW M2, tout paraît même surdimensionné pour une voiture de ce gabarit, même si la Série 2 n'est plus vraiment une petite voiture. Par rapport à la M2 F87, la G87 est 11,4 cm plus longue, 3,3 cm plus large et 1,1 cm pus haute. L'empattement a augmenté également de 5,4 cm, même si ça ne changera pas grand-chose à l'habitabilité, les deux meilleures places resteront celles de devant. Comparée à une BMW Série 2, la M2 s'agrandit de 6 cm en largeur, de quoi faire entrer les trains roulants des M3 et M4.

Car oui, la BMW M2 est une petite M4 en puissance, et cela se voit au niveau de la fiche technique, avec 1 700 kilos annoncés pour la version dotée d'une boîte manuelle et 25 kilos de plus pour celle équipée d'une boîte automatique. La M2 repose sur les bases techniques de la M4, mais avec un empattement légèrement plus court et une carrosserie qui lui est spécifique.

Autrement, au niveau de la motorisation, du châssis, des freins ou encore des trains roulants, tout est emprunté à sa grande sœur. Les gommes sont également issues de la BMW M4 avec du 275/35/19 à l'avant et 285/30/20 à l'arrière. Pour rappel, l'ancienne M2 était chaussée d'une monte en 245 à l'avant, 265 à l'arrière, et avec du 19 pouces.

Selon BMW, la M2 devrait aussi être plus agile que la M4, notamment grâce à son empattement plus court : "Nous avons rendu les ressorts un peu plus durs au niveau de l'essieu avant et plus souples pour l'essieu arrière. Cela lui permet d'être plus agile en virages. Il s'agit de l'essieu arrière de la M3 Touring à l'arrière", précise à nos confrères Allemands Sven Esch, l'ingénieur en charge du système de suspension de la voiture.

Un cœur de M4

La BMW M2, c'est sans doute la dernière BMW M qui n'est pas équipée d'un quelconque système d'électrification. La voiture est pourvue du six cylindres S58 3,0 litres bi-turbo développant la bagatelle de 460 ch et 550 Nm de couple.

C'est 20 ch de moins qu'une M4, et 50 de moins qu'une M4 Compétition. C'est 10 ch de plus que l'ancienne BMW M2 CS. Sans surprise, cette génération aura aussi sans doute le droit à une version CS qui devrait flirter avec la barre des 500 équidés.

Il s'agit d'une pure propulsion, et BMW n'a pas encore confirmé l'arrivée d'une version xDrive. Mais comme la BMW M4, la M2 devrait avoir elle aussi le droit aux quatre roues motrices, avec toujours la possibilité de passer en propulsion grâce au système variable lié à cette transmission.

La BMW M2 est disponible avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports, lui permettant ainsi d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Les rapports de démultiplication sont identiques à ceux de la M4, c'est-à-dire qu'ils devraient être assez longs pour d'évidentes raisons de normes anti-pollution. Cela n'a pas que des avantages, notamment en termes de dynamisme.

Sans la troisième pédale, à savoir avec la boîte automatique à huit rapports, le 0 à 100 km/h tombe à 4,1 secondes. Indépendamment de la transmission, un différentiel à blocage électronique régule la répartition de la puissance entre les roues arrière. Et bien sûr, le contrôle de traction à dix niveaux des M3 et M4 sera aussi de la partie.

Une vraie BMW moderne

La nouvelle M2 est une BMW moderne, et qui dit BMW dit aussi nouveaux écrans. Nous retrouvons ainsi une grande dalle incurvée regroupant un écran de 12,3 pouces pour l'instrumentation, tandis qu'un écran tactile de 14,9 pouces sert pour l'info-divertissement.

Sur ce dernier, vous pouvez afficher de nombreuses nouveautés. Par exemple, la configuration M pour régler le moteur, le châssis, les freins, la direction et l'antipatinage à votre goût. Il y a aussi l'analyseur de drift notoirement absurde (mais très cool) et un chronomètre.

Les clients auront le choix entre trois types de sièges : il y aura les sièges de base de la Série 2, qui n'apportent pas grand intérêt à la M2, les sièges sport M, et enfin les sièges baquets M en carbone.

À défaut d'être confortables, les sièges en carbone sont très beaux et allègent surtout la voiture de 54 kilos par rapport aux assises sport M.

En termes d'habitabilité, nous allons aller à l'essentiel : il n'y a quasiment pas de place à l'arrière et le coffre fait 390 litres, suffisant pour partir en week-end ou en vacances à deux.

Comme toutes les BMW Série 2, la M2 sortira de la chaîne de montage de San Luis Potosi, au Mexique. Le lancement en Europe aura lieu en avril 2023. Les tarifs pour le marché français ne sont pas encore connus, mais ceux-ci devraient s'approcher des 80 000 euros, hors option et hors malus écologique.