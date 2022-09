Le mois prochain marquera le début de la fin des voitures de BMW M propulsées uniquement par des moteurs à combustion. En effet, la nouvelle M2 (G87) sera le dernier modèle de la division performance à se passer de l'électrification.

Annoncé à maintes reprises ces derniers mois, le coupé sport est de retour dans un nouvel aperçu officiel représentant une version suréquipée, avec des pièces M Performance. Les améliorations notables comprennent l'aileron arrière, les embouts d'échappement montés au centre, et les roues couleur bronze.

Nos amis de BMWBLOG ont appris de source sûre que la première mondiale est fixée au 11 octobre (12 octobre en Europe) avant un lancement sur le marché en 2023. Le coupé sportif sera assemblé uniquement au Mexique, à l'usine BMW de San Luis Potosi, et les premières livraisons aux clients sont prévues pour le printemps prochain. Nous devrons attendre de voir si les rumeurs concernant une M2 équipée d'un système xDrive se concrétiseront, donc pour le moment, seule une configuration à propulsion sera proposée.

Le prototype de la BMW M2 (2023)

124 Photos

La prochaine M2 devrait combler les amateurs en combinant le moteur et les boîtes de vitesses de la M4 dans une voiture plus petite et donc plus légère. Inutile de dire qu'elle ne sera pas aussi puissante que sa grande sœur, alors attendez-vous à une puissance de l'ordre de 450 ch pour ne pas marcher sur les plates-bandes de la M4 de base. Une éventuelle version CS et/ou CSL pourrait faire grimper la puissance, mais des dérivés plus puissants ne sont pas attendus avant le milieu de la décennie.

Les images du teaser ont laissé entrevoir plusieurs changements de design par rapport à la M240i et aux autres modèles de coupés Série 2, le plus évident étant les prises d'air carrées. Elle reçoit également une nouvelle calandre rénale à lamelles horizontales, ainsi que les améliorations habituelles que l'on est en droit d'attendre d'une M4 à part entière : ailes élargies, hauteur de caisse abaissée, voies plus larges et quadruple échappement.

Notre essai de la BMW Série 2 : Essai BMW Série 2 M240i - La preuve par six

La Série 2 Coupé standard a déjà adopté le système iDrive 8 pour l'année modèle 2023 et les prototypes fournis par BMW pour les premiers essais avec les journalistes étaient équipés du nouveau système d'infodivertissement. Nous avons entendu dire qu'il y aura une nouvelle couleur de carrosserie à choisir - le bleu Zandvoort - ainsi qu'au moins trois autres teintes : Black Sapphire, Brooklyn Grey, et Toronto Red.

La M2 sera suivie de près par une autre voiture à moteur S58 d'ici la fin de l'année, puisque BMW travaille sur un hommage à la 3.0 CSL. Il s'agira essentiellement d'une M4 CSL avec une carrosserie rétro, une boîte de vitesses manuelle, des roues motrices et plus de puissance, le tout pour un prix annoncé de 750 000 euros.