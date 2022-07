Les modèles CSL sont rares. Mais avec BMW, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et justement, la marque a dévoilé une nouveauté qui sera badgé des trois lettres magiques, une M4 qui ne sera pas seule. Elle sera suivie d'une voiture encore plus spéciale encore avant la fin de 2022 !

La M4 CSL sera portée à un nouveau niveau avec la 3.0 CSL servant d'hommage moderne au modèle original E9 de 1972. Ce n'est pas la voiture M dédiée que les passionnés avaient espéré voir pour le 50th anniversaire de la division M, mais c'est un modèle sans doute plus excitant que le SUV hybride rechargeable XM.

Le coupé hardcore a été aperçu sur le Nürburgring, entièrement recouvert d'un camouflage coloré montrant diverses voitures de route et de course M. Et puis il y a quelques stickers en plus qui passent quelques messages : "follement épique", "6MT FTW", "drift happens", "I like it rare", "I donut care", "too powerful" et "are you bold enough".

BMW 3.0 CSL photos espions sur le Nürbugring

13 Photos

En lisant entre les lignes, ces messages correspondent à ce que nous avons entendu à propos de la 3.0 CSL : une boîte de vitesses manuelle ("6MT FTW"), une propulsion arrière ("drift happens", "I donut care"), et plus de 550 ch ("too powerful") disponibles dans la M4 CSL.

"I like it rare" fait référence au fait que seules 50 voitures devraient être produites, tandis que le "are you bold enough" est probablement un clin d'œil à son design sur mesure. Dans l'ensemble, BMW promet que la M4 la plus méchante de toutes sera "follement épique".

La voiture semble rouler au ras du sol sur des roues à blocage central avec des étriers de frein rouges contrastés qui se cachent derrière. Vous vous souvenez de l'énorme aileron arrière de celle qui était surnommée la "Batmobile" dans les années 1970 ? Il y aura la même chose sur la nouvelle 3.0 CSL, mais cette fois-ci, il sera de série. Fait amusant : BMW a livré la 3.0 CSL E9 avec l'aileron arrière dans le coffre.

Les phares et des feux arrière redessinés percent le camouflage coloré, mais c'est la nouvelle calandre en forme de rein qui a attiré notre attention. Oserions-nous dire qu'elle est bien mieux exécutée ici que sur n'importe quelle autre M4 disponible aujourd'hui ? Sans doute. Quant aux prises d'air rondes, elles rappellent celles de la E46 CSL, même si cette M3 n'en avait qu'une seule. Curieusement, l'aileron monté sur le toit que nous avons vu sur un autre prototype il y a quelque temps est ici absent.

Attendez-vous à ce que la 3.0 CSL soit une stricte deux places avec un intérieur qui aura probablement la désormais ancienne configuration iDrive comme vu sur la M4 CSL. À première vue, la nouvelle M4 haut de gamme sera loin d'être aussi spectaculaire que les concepts 3.0 CSL Hommage et Hommage R de 2015.

Et puis il y a le problème du prix qui serait de 750 000 €, ce qui est presque neuf fois plus cher qu'une M4. La 3.0 CSL sera-t-elle neuf fois meilleure ? Probablement pas, mais étant donné son exclusivité, BMW peut faire payer ce qu'elle veut et elle vendra quand même toutes les voitures en un rien de temps.