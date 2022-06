À peine quelques heures après que le patron de BMW M a présenté pour la première fois le prochain modèle M Hommage avec des photos teaser, voici que la sportive en question a été surprise par nos photographes espion... sur la route ! L'occasion de la détailler un peu mieux à la lumière du jour !

Les nouveaux clichés espions ont permis de mieux voir les changements de design qui la différencieront de la M4 CSL. Le nouveau modèle 3.0 CSL Hommage reçoit une face avant unique avec une calandre qui paraît légèrement plus petite, les haricots ayant été redessinés, des phares remodelés, un nouveau capot et un pare-chocs avant restylé. La nouvelle 3.0 CSL Hommage conserverait les points durs de la M4 tout en recevant des panneaux de carrosserie sur mesure.

À l'arrière, la nouvelle M ne semble pas si différente de la M4 CSL, mais un examen plus approfondi révèle des changements importants au-delà du nouvel aileron. Le pare-chocs arrière reçoit un nouveau style avec des repères de sécurité repositionnés et un diffuseur unique qui ressemble à celui de la M4 CSL. Quatre tuyaux d'échappement sortent à l'arrière. Les photos permettent également de mieux voir les ailerons montés sur le toit et le coffre qui sont sans doute l'hommage le plus voyant à la 3.0 CSL de l'époque.

La nouvelle voiture M fera ses débuts un peu plus tard cette année, mais BMW n'a pas dit quand cela se produira. Nous n'aurons probablement pas d'informations sur le groupe motopropulseur d'ici là. Cependant, les rumeurs suggèrent que le coupé produira 600 chevaux et 700 Nm de couple, ce qui est plus que les 550 chevaux de la M4 CSL.

BMW limite électroniquement la vitesse de pointe de la M4 CSL à 307 km/h, et les rumeurs indiquent que la nouvelle M ne franchira pas la barre des 320 km/h. Le nouveau coupé M devrait être capable d'atteindre 100 km/h en 3,5 secondes tout en envoyant la puissance aux roues arrière.

D'autres rumeurs concernent son prix : il avoisinerait 600 000 €. BMW prévoit également de limiter sa production à seulement 50 exemplaires, ce qui convient à la société qui célèbre les 50 ans de sa division M. La nouvelle 3.0 CSL Hommage fera ses débuts avant la fin de l'année. Nous espérons que l'attente ne sera pas trop longue.