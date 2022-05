En 2015, la BMW M4 GTS enregistrait un record sur le Nurburgring en 7'27"88 minutes. C'est la BMW la plus rapide sur l'enfer vert, enfin "c'était", puisqu'elle vient de se faire détrôner par la toute nouvelle BMW M4 CSL qui a bouclé un tour sur la célèbre Nordschleife en 7'20"20 minutes (tour complet de 20,832 kilomètres), soit 7 secondes de moins que la M4 GTS.

La vidéo montre que la BMW M4 CSL est capable d'atteindre des vitesses folles. Lors de la longue ligne droite visible à 7:05 minutes, la M4 CSL a été capable d'atteindre les 307 km/h, ce serait donc sa vitesse maximale.

Cette voiture est seulement limitée à 1000 exemplaires dans le monde. Il s'agit de la version la plus délurée de la BMW M4, d'ailleurs, sa puissance est passée de 510 ch à 550 ch et son poids a été réduit de plus de 100 kg pour gagner en performances. Et les résultats sont là, elle ne sera probablement pas battue avant plusieurs années, à moins que BMW nous surprenne avec un modèle encore plus radical.

Des rumeurs évoquent la venue d'une version encore plus puissante de la M4 CSL. Celle-ci serait comme une renaissance de la 3.0 CSL. Elle développerait 600 ch et serait disponible uniquement en boîte manuelle ! Cela n'a pas encore été confirmé par le constructeur bavarois, mais elle pourrait pointer le bout de son nez cette année pour célébrer les 50 ans de la marque. On murmure qu'elle serait limitée à une cinquantaine d'exemplaires et vendue à un tarif exorbitant de plus de 500 000 euros.

Pour rappel, la BMW M4 CSL pèse 1625 kg. La sportive a donc subi un régime en commençant par la suppression de la banquette arrière et l'ajout de sièges M Carbon avec une armature en carbone. Résultat des courses, ces modifications ont permis d'abaisser son poids de 45 kg. Mais ce n'est pas tout, 21 kg supplémentaires ont été économisés grâce à l'installation du système de freinage en carbone-céramique, et 15 kg en retirant des panneaux d'isolation acoustique. La ligne d'échappement a aussi contribué à la réduction de poids.