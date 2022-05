Pour célébrer le 50ème anniversaire de sa division M, BMW a de grands projets. Le constructeur bavarois a déjà prévu une flopée de séries spéciales et lancera de nouveaux modèles d'ici les mois à venir.

Parmi eux, il pourrait y avoir une grosse surprise : selon nos confrères toujours bien informés de BMW Blog, le concept-car BMW 3.0 CSL Hommage présenté en 2015 pourrait donner naissance à une édition très limitée et basée sur la future BMW M4 CSL présentée d'ici quelques jours.

Le concept-car BMW 3.0 CSL Hommage présenté en 2015.

Hommage au passé

Esthétiquement, il devrait y avoir quelques changements importants par rapport au prototype, mais cette série spéciale pourrait toutefois conserver la philosophie de la 3.0 CSL des années 1970. Comme énoncé ci-dessus, la voiture devrait reposer sur la BMW M4 CSL présentée le 20 mai prochain à la Villa d'Este.

La voiture devrait peser environ 1 550 kg grâce à un "régime" très strict avec l'utilisation de nombreux éléments en fibre de carbone et un habitacle plus dépouillé, avec l'absence de banquette arrière ou encore un système d'info-divertissement réduit au strict minimum. L'aérodynamique devrait aussi être particulièrement retravaillée, et BMW aurait même prévu des supports de fixation pour GoPro astucieusement intégrés pour immortaliser ses sessions circuits.

La BMW M4 CSL en essai sur le Nürburgring.

Exclusive à tous les niveaux

Tout comme le châssis et la carrosserie, le moteur devrait également être repris de la M4 CSL. Le six cylindres en ligne S58 pourrait passer de 510 chevaux à près de 600 chevaux et 700 Nm. Les performances y gagneront évidemment, avec un 0 à 100 km/h qui pourrait être inférieur à 3,5 secondes, tandis que la vitesse de pointe dépasserait les 300 km/h.

La BMW M Hommage, c'est ainsi que l'on nommé nos confrères de BMW Blog pour le moment, devrait être fabriquée à une cinquantaine d'exemplaires seulement. Elle devrait arriver cette année et la firme bavaroise pourrait réclamer un chèque compris entre 600 000 et 700 000 euros pour se l'offrir.