Quatre nouveaux modèles signés BMW Motorsport seront présentés en 2022, célébrant ainsi de la meilleure façon possible le 50ème anniversaire de la division sportive de la firme bavaroise.

Le plus extrême des modèles présentés sera sans doute la BMW M4 CSL, acronyme de "Coupé, Sport, Lightweight". Trois mots qui annoncent déjà la couleur. La présentation officielle de la voiture est prévue pour le 20 mai prochain, mais BMW nous livre d'ores et déjà quelques photos.

Prise de muscles

Non pas que la BMW M4 "normale" soit dépourvue de muscles, mais la CSL ajoutera encore une touche supplémentaire d'agressivité qui ne fait jamais de mal sur une sportive. Bien que BMW ait pris soin de cacher une bonne partie de la calandre, on peut tout de même apercevoir un nouveau splitter avant avec deux évents verticaux, un élément qui sera très probablement entièrement réalisé en fibre de carbone. La fibre de carbone devrait être largement présente sur une grande partie de la carrosserie.

Il y aura aussi quelques changements à l'arrière, comme l'arrivée d'un nouvel aileron par exemple. Il sera cerclé par deux optiques dotées de la technologie OLED, comme sur la précédente BMW M4 GTS.

Plus de puissance, moins de kilos

Sous le capot, nous retrouverons le six cylindres 3,0 litres des M3 et M4, mais avec une puissance évidemment supérieure. Les premières rumeurs indiquent 550 chevaux distribués uniquement aux roues arrière.

Un gain d'environ 100 kg par rapport au coupé M4 est attendu, grâce non seulement à l'utilisation de matériaux légers, mais aussi à des sièges plus fins et à l'absence de banquette arrière. BMW pourrait laisser le choix aux clients et proposer la voiture avec une boîte manuelle ou une boîte automatique.