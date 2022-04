L'une des nouveautés les plus excitantes prévues pour 2022 viendra de BMW. L'entreprise bavaroise dévoilera bientôt la toute première M3 Touring et une nouvelle vidéo teaser présente ce break survitaminé.

Ce qui a commencé comme une idée folle et est passé par la combinaison d'une M3 avec un break de la Série 3 deviendra bientôt la M3 Touring officielle. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale ?

"Comme aucune autre voiture, la nouvelle BMW M3 Touring représentera la fascination d'une dynamique de conduite et d'une praticabilité supérieures et de l'espace plus grand offert dans un concept de break dans un segment très performant. Ce faisant, elle sera, typiquement pour une BMW M3, rien de moins que la référence en matière de dynamique de conduite dans un véhicule à cinq places, cinq portes et un espace de rangement considérablement accru", explique Hagen Franke, chef de projet M3 Touring.

Dans la nouvelle vidéo présentant en avant-première le modèle, à voir en haut de cette page, BMW parle également de son enthousiasme lors de la conception et de l'ingénierie de la M3 Touring et des processus par lesquels elle est passée de l'idée du concept aux essais sur le Nürburgring.

Le puissant break sera essentiellement le successeur idéologique de la M5 Touring, lancée initialement en 1992. En 2000, le constructeur automobile a dévoilé le concept de la M3 Touring comme une indication de l'avenir. Mais la nouvelle M3 Touring est-elle plus axée sur les performances ou sur l'aspect pratique ?

"Il s'agit avant tout d'une BMW M3 - avec toutes les qualités de dynamique de conduite et les caractéristiques qui représentent cette série de modèles depuis plusieurs générations. À cela s'ajoutent les caractéristiques typiques du concept Touring de BMW, utilisables de manière polyvalente. Mais elle sera certainement plus un cheval de course qu'un cheval de trait", ajoute Robert Pilsl, chef de projet M3 Touring.

Vous voulez en savoir plus avant même la présentation officielle et complète ? Regardez la vidéo ci-dessus - croyez-nous, elle est intéressante - et vous en saurez plus sur les modifications apportées à la voiture en matière de performances, ainsi que sur le nombre de caisses de boissons que vous pouvez charger dans le coffre. Alerte spoiler : c'est plus que ce que vous pouvez charger dans la berline M3.