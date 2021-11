Plus tôt cette semaine, BMW a publié un sketch de la BMW M4 GT4, la marque a aussi profité de la Thanksgiving pour donner un aperçu de l'arrière de la M3 Touring. Tout cela est enthousiasmant, mais BMW a attendu vendredi pour introduire le Concept XM, un SUV électrifié qui devrait se situer au sommet de la performance.

Le teaser Instagram du Concept XM donne un bref aperçu du grand SUV, qui met en évidence la signature lumineuse unique du modèle. BMW illumine le pourtour de la calandre, et met également des feux situés juste au-dessus du pare-brise. La vidéo montre également l'arrière du SUV, qui est drapé d'un éclairage rouge sombre. Le Concept XM semble avoir des ailes arrière imposantes, avec une bande de feux à LED et un hayon au design anguleux.

Les détails restent évasifs sur le nouveau modèle, mais nous pensons qu'il s'agira du nouveau modèle phare de la marque, combinant le luxe, les dernières technologies et l'électrification. Cependant, il ne s'agira pas d'un full electric. En version de série, les rumeurs indiquent que BMW associera un V8 biturbo de 4,4 litres à un moteur électrique pour une puissance combinée d'environ 750 chevaux (559 kilowatts). C'est la puissance d'une supercar dans un SUV, mais nous devrions en apprendre davantage lorsque le concept sera présenté au début du mois prochain à Miami.

Si un SUV hautes performances ne vous donne pas envie, BMW a présenté deux autres véhicules cette semaine. Hier, la société a de nouveau montré le break M3, bien qu'elle continue à le cacher sous un camouflage intégral avec un marquage audacieux "Bring It On" sur le côté, qui fait allusion à une tentative de record du tour du Nurburgring. Elle devrait ressembler à la M3 berline, mais avec un toit plus long et une partie arrière redessinée.

Galerie: Teaser BMW M4 GT4 et M3 Touring

Le dernier véhicule présenté en avant-première par BMW est destiné aux coureurs - la M4 GT4. Il n'existe qu'une esquisse pour l'instant, mais la société a annoncé qu'elle commençait des "tests intensifs" sur le nouveau modèle. Elle devrait se positionner face à des modèles comme la Porsche 718 GT4 RS Clubsport et d'autres.