Ces dernières années, nous avons appris à faire preuve d'un optimisme prudent lorsqu'une nouvelle BMW fait son apparition. Si l'on regarde les commentaires sur Internet, les plus virulents sont toujours ceux qui critiquent la grande calandre, mais pas seulement.

Maintenant que les feux avant à deux étages sont arrivés sur les véhicules de série, les débats reprennent de plus belle. Pourquoi ces voitures ont-elles cette apparence ? Pourquoi la M3 a-t-elle une calandre XXL mais pas une Série 3 standard ?

Domagoj Dukec, chef du design chez BMW, a expliqué dans une interview accordée à Car Magazine son approche radicale. Selon lui, deux tiers des clients souhaitent "une esthétique élégante et harmonieuse", ce qui explique pourquoi les modèles de grande diffusion comme la Série 3 et la Série 5 jouent la carte de la sécurité en termes de design. Pour la même raison, les photos espions de la Série 3 restylée et de la Série 5 de nouvelle génération ont révélé qu'il n'y aura pas de changements visuels radicaux.

D'accord, mais qu'en est-il des 33 % restants ? Dukec dit que ces personnes veulent se démarquer de la foule. C'est pourquoi la Série 4 et la nouvelle Série 7 s'adressent aux clients qui "veulent vraiment se démarquer". Il poursuit : "Dans le passé, la Série 4 n'était qu'une Série 3 sportive, mais ces clients sont différents - ils veulent une voiture plus irrationnelle, et ils sont prêts à payer plus."

Adrian van Hooydonk, chef du design de BMW Group, a ajouté :

"Je ne pense pas qu'un bon design doive polariser, mais je pense que le concept de beauté peut être polarisant. On en revient au client, et si un type de client recherche une voiture belle et intemporelle, alors bien sûr nous la concevrons. Mais il y a aussi des clients qui recherchent quelque chose comme un X6, qui est certainement catégorique - soit on le déteste, soit on l'adore. Cette approche ne fonctionnerait pas pour une Série 3 ou une Série 5 parce qu'elles se vendent en plus gros volumes, il est donc clair que vous ne pouvez pas trouver une solution unique."

Bon ou mauvais design, les chiffres ne mentent pas. Avec 2 213 795 voitures vendues en 2021, la BMW a connu la meilleure année de son histoire. C'est encore plus impressionnant une fois que vous tenez compte de la pénurie de puces et de la pandémie de coronavirus. La marque principale a battu à la fois Mercedes-Benz (2 093 476 unités) et Audi (1 680 512).

Peut-être que certaines ventes ont été perdues en raison du design audacieux de certaines voitures, mais nous ne le saurons jamais. Ce que nous avons, ce sont les chiffres de vente et ceux-ci montrent que les livraisons ont augmenté de 9,1 % par rapport à 2020.