Le gigantesque et opulent BMW X7 reçoit son premier restylage de mi-carrière, avec quelques petits changements esthétiques, technologiques et une mise à jour de ses motorisations.

La recette de base reste celle d'un modèle axé sur le confort et l'habitabilité, mais avec une note sportive supplémentaire apportée par une finition M Sport entièrement revue et une variante M60i encore plus véloce.

Un nouveau look

Les principales nouveautés du X7 restylé se concentrent sur la partie avant. Le SUV bavarois arbore un nouveau "visage" avec des optiques scindées sur deux niveaux : ceux du haut servent de feux de position, tandis que ceux du bas, plus grands, intègrent les feux de croisement et de route avec une technologie matricielle à LED.

La double calandre réniforme est toujours de la partie. La nouveauté, c'est qu'elle s'illumine désormais lorsque la voiture est déverrouillée grâce à la fonction "Iconic Glow" (de série sur la M60i et proposée en option sur les autres versions).

Pour la partie arrière, les changements sont moins visibles et concernent les optiques à LED. Nous retrouvons, sur le modèle de base, d'immenses jantes de 20 pouces, tandis que la finition M Sport se dote de roues de 21 pouces. Et pour les clients souhaitant des jantes vraiment plus grandes, BMW propose des modèles de 23 pouces.

Deux nouvelles couleurs s'ajoutent au nuancier, avec le bleu "Marina Bay", disponible exclusivement pour la version M60i, et le gris "Sparkling Cooper" pour tous les niveaux de finition.

Un luxueux salon hyperconnecté

Ses dimensions (5,15 mètres de long, 2,0 mètres de large et 1,81 mètre de haut) se traduisent par une habitabilité très appréciable pour les familles. Comme pour la version sortante, le X7 est disponible en configuration 6 places ou 7 places, avec les sièges de la deuxième rangée séparés pour offrir encore plus de confort aux passagers.

De série, le BMW X7 est plutôt bien équipé avec, entre autres, la climatisation quadri-zone, un toit ouvrant panoramique en trois parties, une sellerie en cuir Merino BMW Individual et un volant avec palettes intégrées. Le vaste catalogue d'options comprend notamment un système audio Bowers & Wilkins et le toit Sky Lounge avec la présence de LED pour créer l'effet d'un ciel étoilé, comme chez Rolls-Royce.

En termes de technologies, l'habitacle bénéficie du nouveau BMW Live Cockpit Plus avec le système d'exploitation BMW OS 8. L'écran incurvé intègre un écran de 12,3 pouces pour le combiné d'instrumentation et un écran de 14,9 pouces pour l'info-divertissement.

De l'hybride à foison

La gamme de moteurs du BMW X7 comprend trois blocs, tous dotés d'une hybridation légère de 48V avec la transmission intégrale xDrive et une boîte automatique à huit rapports. De base, le X7 est proposé avec un six cylindres 3,0 litres diesel qui développe 352 ch et 720 Nm. Vient ensuite le six cylindres 3,0 litres essence dont la puissance passe de 333 à 380 ch et 540 Nm. La gamme est coiffée par la version M60i dotée du V8 4,4 litres produisant 530 ch et 750 Nm.

Le nouveau X7 se concentre également sur l'expérience de conduite avec ses quatre roues directrices et ses barres antiroulis actives. Le pack xOffroad (disponible pour les six cylindres diesel et essence), quant à lui, est conçu pour permettre au X7 d'être plus à l'aise loin des sentiers battus.

En termes de sécurité, le BMW X7 propose le régulateur de vitesse actif avec la fonction Stop & Go, le maintien dans la voie ou encore le "Parking Assistant Professional". Ce système enregistre les 200 derniers mètres parcourus par la voiture et, une fois activé, peut guider automatiquement le véhicule lors des manœuvres en marche arrière.

Pour le moment, les prix ne sont pas encore connus, mais ils devraient être semblables à ceux du modèle sortant. Le prix de départ devrait donc se situer autour de 99 000 euros. Les premières livraisons vont débuter à partir du mois d'août 2022.