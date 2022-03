Quelques jours seulement après avoir annoncé son entrée officielle au sein du groupe BMW, Alpina dévoile sa B4 Gran Coupe, une sorte de M4 Gran Coupé que la firme munichoise n'a jamais proposé à ses clients. La nouvelle Alpina B4 Gran Coupé bénéficie du même six cylindres 3,0 litres bi-turbo que la BMW M4 avec 495 chevaux et 730 Nm.

En outre, la B4 Gran Coupé reçoit également une transmission intégrale xDrive et une transmission automatique à huit vitesses développée conjointement par les ingénieurs d'Alpina et de ZF. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes, le prix est fixé à partir de 91 800 euros en Allemagne les premières livraisons sont prévues pour juillet 2022.

En termes de style, la B4 Gran Coupé a le droit à tous les éléments traditionnels sur une Alpina, avec notamment des petits éléments aérodynamiques ajoutés sur la carrosserie de manière plutôt discrète, ou encore des jantes en alliage de 20 pouces qui pèsent 12 kg et qui peuvent être peintes en noir ou en anthracite.

Elles sont cerclées de pneus Pirelli P Zero (ou Pirelli Sottozero Serie II) en 255/35 ZR20 à l'avant et 285/30 ZR20 à l'arrière.

Grâce à diverses modifications apportées au moteur, avec notamment un intercooler plus grand, un conduit d'admission optimisé et un système de refroidissement modifié, les 495 chevaux permettent à l'Alpina B4 Gran Coupé d'atteindre 301 km/h, contre 290 km/h pour la M4 Coupé Compétition. L'accélération de 0 à 100 km/h réclame quant à elle 3,7 secondes contre 3,5 secondes pour la M4.

La puissance est transmise aux quatre roues, avec une prédominance aux roues arrière et un différentiel arrière contrôlé électroniquement. Le son du moteur est un peu meilleur par rapport à une M4, grâce à un nouveau système d'échappement qui utilise des filtres à particules et des catalyseurs de grand diamètre pour éviter toute contre-pression indésirable.