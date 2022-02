La BMW Série 8 a récemment fait l'objet d'un restylage avec quelques changements esthétiques et l'intégration de nouvelles technologies. Quelques jours seulement après l'annonce de la firme bavaroise, Alpina, la société spécialisée dans la transformation de la plupart des modèles BMW, a présenté sa B8 Gran Coupé restylée.

L'esthétique est évidemment basé sur celui de la nouvelle Série 8 Gran Coupé, mais avec une série de petites modifications qui feront sans doute, aux yeux des clients, toute la différence.

Les détails qui font la différence

Esthétiquement, l'Alpina B8 Gran Coupé reçoit une calandre éclairée et une série de petits détails bleu et vert. Les clients pourront également personnaliser leur modèle en puisant dans la gamme d'options et de teintes BMW et de son département de personnalisation Individual. En guise de monte pneumatique, la B8 Gran Coupé reçoit des pneus en 245/35 ZR21 à l'avant et 285/30 ZR21 à l'arrière qui englobent de magnifiques jantes à 20 branches.

Dans l'habitacle, on retrouve la même planche de bord que la Série 8 Gran Coupé. L'équipement de série comprend notamment le nouveau combiné d'instrumentation de 12,3 pouces qui remplace le précédent de 10,25 pouces.

On retrouve également des seuils de porte flanqués "Alpina" et éclairés, une molette centrale pour contrôler le système iDrive en verre et un logo gravé au laser. En outre, la jante du volant est fabriquée par un artisan et recouverte de cuir.

À quatre chevaux d'une M8 Compétition

Il n'y a pas de changement sous le capot de ce modèle par rapport à "l'ancien". L'Alpina B8 Gran Coupé est propulsée par le même V8 4,4 litres bi-turbo que la Série 8 Gran Coupé. La puissance est annoncée à 621 chevaux et 800 Nm, soit seulement quatre chevaux de moins que la M8 Compétition. Le tout est délivré aux quatre roues motrices via une transmission automatique à huit rapports.

La berline allemande passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteint la vitesse maximale de 324 km/h, proche du record de vitesse de 327 km/h détenu par la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye.

La B8 Gran Coupé est déjà disponible en Allemagne à partir de 162 100 euros. Les prix français n'ont pas encore été annoncés, mais ils devraient se rapprocher des 170 000 euros, hors malus de 40 000 euros.