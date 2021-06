À peine les nouveaux BMW X3 et X4 restylés dévoilés, ainsi que leurs déclinaisons de 510 chevaux X3 M et X4 M Competition, c'est au tour d'Alpina de fourbir ses armes : voici les nouveau Alpina XD3 et XD4, diesel donc, au look revu et corrigé, et aux performances améliorées !

Au menu sous le capot, on retrouve un 6 en ligne 3.0 litres quad-turbo qui développe pas moin de 389 chevaux et 800 Nm de couple. C'est notamment une augmentation de 30 Nm par rapport aux versions précédentes. De quoi permettre aux XD3 et XD4 d'atteindre 100 km/h en 4,6 secondes. La vitesse de pointe quant à elle est bien au-dessus des limites légales, sauf sur certaines portions de nos voisins allemands : 267 km/h pour le XD3, et 268 km/h pour le XD4.

À noter que Alpina propose également une version turbo diesel mild hybrid de son XD3. Elle embarque un six en ligne 3.0 litres twin-turbo de 350 chevaux et 730 Nm. Le 0 à 100 km/h passe à 4,9 secondes et la vitesse de pointe descend à 254 km/h.

Alpina crée un calibrage spécifique pour les amortisseurs adaptatifs. Les ressorts sont également plus rigides et abaissent le centre de gravité. Les modèles bénéficient d'un système de direction sportive variable actualisé qui offre une tenue de route plus précise. Les équipements de série comprennent désormais le BMW Parking Assistant et des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

Le préparateur prévoit également des plaquettes de frein plus performantes. Les acheteurs peuvent passer à des disques composites percés qui mesurent 15,6 pouces à l'avant et 15,7 pouces à l'arrière.

À l'extérieur, les nouveau XD3 et XD4 se reconnaissent notamment à leur nouveau bouclier avant et au diffuseur redessiné. Ils sont équipés d'une version 20 pouces des jantes classiques à rayons multiples de la marque, avec des cache-moyeux verrouillables et des valves d'air cachées. Il existe également une variante de 22 pouces avec le même design.

À l'intérieur, Alpina peut équiper l'habitacle de passepoils, de coutures, de broderies, de perforations et de gaufrages personnalisés, selon les désirs du client.

Les Alpina XD3 et XD4 revus et corrigés seront livrés en Europe à partir de novembre. En Allemagne, le XD3 est proposé à partir de 85 900 euros et le XD4 à partir de 89 100 euros.