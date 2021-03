Près de trente ans après sa première voiture de sport basée sur l'historique BMW Série 8, Alpina revient s'essayer à la grande GT bavaroise. Et pour ce faire, le spécialiste s'est intéressé de près à la nouvelle Série 8 Gran Coupé. Voici donc l'Alpina B8 Gran Coupé basée sur la déjà puissante et performante M850i xDrive à quatre portes.

Sous le capot de l'Alpina B8 Gran Coupé on retrouve logiquement le V8 4,4 litres biturbo, sauf qu'il a été amélioré et porte désormais la puissance à 620 ch, soit seulement 5 petits chevaux de mois que la BMW M8 Competition xDrive Gran Coupe. Le couple passe lui à 800 Nm, contre 700 Nm sur la BMW de série. Le tout pour un prix bien en deçà de celui de la M8 !

323 km/h en pointe

L'amélioration du moteur V8 réalisée par Alpina passe également par une mise à jour complète du système de refroidissement qui utilise des prises d'air plus importantes à l'avant. Cela se traduit par une vitesse de pointe de 323 km/h et une accélération de 0 à 96 km/h (60 mph) en seulement 3,3 secondes. Cerise sur le gâteau, le son d'échappement spécial, obtenu grâce à un système en acier inoxydable équipé de soupapes réglables.

Pour faire face à ces performances monstrueuses, l'Alpina B8 Gran Coupé a été complètement mis à jour et optimisé en termes de réglages, avec des fixations de suspension plus rigides, des ressorts Eibach spéciaux, un calibrage spécifique des quatre roues directrices et des quatre roues motrices avec un différentiel à glissement limité à l'arrière.

La marque d'Alpina

Dans le respect de la tradition Alpina, les roues d'origine ont également été remplacées par des jantes classiques en alliage à vingt rayons d'un diamètre de 21 pouces qui, pendant la saison froide, peuvent être échangées contre des roues de 20 pouces du même design pour les pneus d'hiver.

À travers ces très belles roues, on remarque le système de freinage spécial signé Alpina avec des étriers bleus et des lettres blanches fabriqués par Brembo qui mordent dans les disques de 15,6" à l'avant et de 15,7" à l'arrière, à quatre pistons.

La transmission automatique à 8 vitesses, appelée dans ce cas Alpina Switch-Tronic, a été modifiée par le préparateur allemand en collaboration avec les ingénieurs de ZF pour être encore plus rapide, plus souple et plus silencieuse. Les modes de conduite qui modifient la réponse de la boîte de vitesses, de la direction et du moteur vont de COMFORT+ à SPORT+.

Tout en sobriété

En plus du nouveau pare-chocs avec des prises d'air élargies, l'Alpina B8 Gran Coupé est équipée d'une série de pièces spéciales comprenant le diffuseur arrière, le petit spoiler sur la malle de coffre, ainsi qu'une peinture dans les couleurs exclusives Bleu Métallique et Vert Métallique. Les clients peuvent aussi aller piocher parmi d'autres couleurs BMW ou BMW Individual.

Le même savoir-faire est réservé aux finitions intérieures, qui comprennent le nom de la marque Alpina gravé sur le pommeau de levier de vitesse en cristal, sur les pédales et sur le volant sport recouvert de cuir naturel Lavalina. Du cuir mérinos recouvre les sièges à réglage électrique et climatisés, tandis que le toit ouvrant panoramique, l'instrumentation numérique et le système de son surround Harman Kardon garantissent l'exclusivité de la voiture avec de nombreux autres équipements de série.

Le prix de l'Alpina B8 Gran Coupé !

On vous a réservé le meilleur pour la fin : le prix. Et même s'il est évidemment à un niveau que peu de personnes peuvent atteindre pour acheter une voiture, il y a quand même une bonne nouvelle : la B8 Gran Coupé est bien moins chère qu'une BMW M8 Gran Coupé !

Si pour cette dernière il faut compter minimum 170'700 €, le coupé d'Alpina s'affiche lui à 140'000 dollars aux États-Unis. Soit 118'000 € au taux de change actuel. Attendons la confirmation des prix sur le Vieux Continent...