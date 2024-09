Longueur : 4.755 mm

: 4.755 mm Largeur : 1.920 mm

: 1.920 mm Hauteur : 1.660 mm

: 1.660 mm Empattement : 2.865 mm

: 2.865 mm Coffre: 570 - 1.700 litres (460 - 1.600 avec 30e xDrive)

La quatrième génération de la BMW X3 a été dévoilée en septembre 2024 avec une toute nouvelle forme et une carrosserie légèrement plus grande. Avec la désignation de design G45, il est plus long et plus large que le modèle sortant et dispose également d'un coffre plus grand.

Comme toujours, nous découvrons dans ce bref aperçu ses dimensions réelles, sachant que parmi ses principaux concurrents figurent des modèles tels que le nouvel Audi Q5 et le Mercedes GLC, qui ont tous deux été récemment remaniés.

BMW X3 2024, les dimensions

La nouvelle BMW X3 mesure 4,76 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,66 mètre de haut, avec un empattement résolument généreux de 2,87 mètres - presque celui d'une voiture électrique moyenne. Par rapport au modèle précédent, la longueur a augmenté de 3,4 cm et la largeur de 2,9 cm.

BMW X3 M50 xDrive (2024)

BMW X3 2024, habitabilité et compartiment à bagages

S'agissant d'un SUV moyen du segment D, comme vous pouvez le deviner, l'espace à bord ne manque pas, même pour les passagers arrière. En fait, l'habitabilité du nouveau X3 est très bonne, grâce aussi au grand toit en verre (en option) qui longe toute la carrosserie jusqu'à une partie du compartiment à bagages.

En ce qui concerne le volume de chargement, le nouveau SUV dispose de 20 litres supplémentaires par rapport à son prédécesseur, ce qui porte la capacité totale à 570 litres pour les versions mild hybrides et à 460 litres pour les versions plug-in hybrides, naturellement en configuration cinq places (contre respectivement 550 litres et 440 litres auparavant).

En rabattant les sièges, les chiffres passent à 1 700 litres et 1 600 litres.

BMW X3 M50 xDrive (2024)

BMW X3 2024, des concurrents aux dimensions similaires

Les principaux rivaux directs de la nouvelle BMW X3 sont avant tout ses concurrents historiques allemands, à savoir l'Audi Q5 et le Mercedes GLC, qui ont tous deux été récemment renouvelés.

Si l'on regarde au-delà des frontières de l'Allemagne, on trouve toutefois d'autres modèles qui jouent un rôle très important dans ce segment, comme l'Alfa Romeo Stelvio, le Jaguar F-Pace et le Volvo XC60. Tous ont des dimensions et des compartiments à bagages assez similaires.