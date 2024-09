Le « mariage » entre le MotoGP et BMW M se poursuit. Entamée en 1999, la relation entre le constructeur munichois persiste avec l'arrivée d'une nouvelle Safety Car. Déjà vue en piste le week-end dernier lors du Grand Prix de Misano, voici la nouvelle BMW M5 aux couleurs du MotoGP.

Spécialement conçue par le département M Performance, la M5 « porte » une livrée spéciale et de nombreux ajouts exclusifs qui ne la font pas passer inaperçue.

La dynastie des courses

Le design de la M5 Safety Car a été réinterprété en s'inspirant des modèles de course BMW M Hybrid V8 qui participent au Championnat du monde d'endurance de la FIA et qui ont pris part aux dernières 24 heures du Mans.

BMW BMW M5 MotoGP Safety Car (2024)

Les formes de la BMW sont encore plus musclées, avec des passages de roues plus larges et de nouvelles jupes latérales, ainsi qu'une zone avant sculptée et un diffuseur arrière en Kevlar. La présence de la fibre de carbone est notable, avec des appendices avant, des inserts latéraux, des sorties d'échappement et un bouchon de réservoir de carburant réalisés dans ce matériau léger.

Les équipements spéciaux de la M5 comprennent une barre de sécurité sur le toit, un splitter avant, des sièges Recaro, des ceintures de sécurité à 6 points, un extincteur et une pompe d'aspiration du carburant pour les transports à l'étranger.

Elle dispose encore de 727 chevaux « hybrides »

Les nombreux composants en carbone ne modifient toutefois pas le poids total de la BMW (critiqué par de nombreux passionnés), qui reste supérieur à 2,5 tonnes.

BMW M5 MotoGP Safety Car, l'intérieur

Un chiffre décidément élevé auquel contribuent certes les grandes dimensions de la nouvelle BMW M5 (5,09 mètres de long), mais aussi et surtout son groupe motopropulseur hybride rechargeable, composé d'un V8 4.4 biturbo et d'un moteur électrique, ce dernier étant alimenté par une batterie de 18,6 kWh. Au total, la BMW délivre 727 ch et 1 000 Nm.

Néanmoins, les performances restent proches de celles de la M5, avec un sprint de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et un 0 à 200 km/h parcouru en 10,9 secondes. La vitesse maximale est de 250 km/h et peut être portée à 305 km/h en option. La batterie peut être rechargée jusqu'à un maximum de 7,4 kW et permet de parcourir 69 km en mode électrique.

Les prix commencent à 159 000 euros.