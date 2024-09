En tant que voiture de la gamme "M", la BMW M5 doit être performante sur un circuit de course. Lors de notre premier essai d'un prototype, en juin dernier, nous pouvons affirmer avec certitude qu'elle y parvient, malgré son poids à vide incroyablement élevé. Mais la plupart des propriétaires n'exploiteront jamais une M5 dans ses derniers retranchements sur un circuit fermé, selon BMW.

"Nous savons que les clients de la M5 ne font qu'une seule fois le tour du circuit", a déclaré Daniela Schmid, chef de produit de la voiture, au magazine roumain Autocritica.

Schmid a également révélé à Autocritica les caractéristiques démographiques des acheteurs de la M5. Sans surprise, les hommes d'âge moyen sont les principaux clients de BMW.

Mais bien entendu, cette clientèle de la M5 évolue chaque jour. "Je pense qu'au cours des 20 dernières années, l'âge moyen des acheteurs de M5 a baissé en grande partie grâce aux marchés asiatiques", ajoute Schmid.

"En Asie, on observe un changement intéressant : de nombreux jeunes travaillent dans l'informatique et les logiciels, et ont beaucoup d'argent depuis leur plus jeune âge. Beaucoup sont allés aux États-Unis ou en Europe, où ils ont découvert la gamme M, et veulent maintenant acheter une voiture de ce type dans leur pays."