Le spécialiste des pièces détachées Kies Motorsports a investi cinq ans et 160 000 euros pour refaire cette BMW M3 (F80). Lorsque le moment est venu de se séparer de la super berline, l'entreprise basée dans le New Jersey l'a mise en vente pour la somme de 69 000 euros. Cela semble être une bonne affaire, n'est-ce pas ? La personne qui a "acheté" la voiture a dû le penser aussi.

Cependant, les choses se sont gâtées quatre jours après la transaction. Bien que la banque ait vérifié le chèque avant que la voiture ne change de mains, l'argent a finalement été retiré du compte du vendeur. Il s'est avéré que le chèque de banque était faux. Le PDG de Kies Motorsports, Bryan Kiefer, s'est donc retrouvé dans une situation difficile, puisqu'il s'est retrouvé sans l'argent et sans la voiture.

Bryan a laissé à l'acheteur le bénéfice du doute et l'a appelé pour lui demander de lui rendre la voiture. Comme on pouvait s'y attendre, l'acheteur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé. C'est à ce moment-là que la police a été appelée pour s'occuper de ce qui était à ce moment-là une escroquerie et un vol. Le policier a pris contact avec l'individu et lui a demandé de laisser la voiture avec les clés à l'intérieur à une sortie du New Jersey Turnpike. L'"acheteur" devait envoyer un SMS à Bryan avec l'adresse de la voiture et s'en débarrasser, sans aucune répercussion juridique. Une fois de plus, il ne s'est pas présenté.

La BMW M3, dotée d'une puissance à quatre chiffres, était censée se trouver à Long Island à ce moment-là, mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Un complice présumé a envoyé un SMS à Ryan pour lui dire qu'il conduisait la voiture de la Virginie au New Jersey pour la déposer. Comme on pouvait s'y attendre, cela ne s'est pas produit non plus. C'est alors que Kies Motorsports a décidé de tourner la vidéo ci-dessus et de demander l'aide de la communauté pour retrouver la voiture.

Heureusement, tout se termine bien. En pièce jointe ci-dessous, une vidéo postée sur Instagram montre que la M3 est de nouveau chez Kies Motorsports. L'identité des personnes qui ont aidé l'atelier à récupérer la voiture n'a pas été révélée pour des raisons de confidentialité. Ryan explique qu'ils l'ont trouvée à une "sinistre adresse, la voiture garée le long d'un bâtiment. Vraiment pas très net".

En ce qui concerne la voiture elle-même, la F80 est peinte dans un Rosso Corsa unique, très Ferrari et dispose d'un toit en fibre de carbone. Le moteur entièrement construit développe une puissance monstrueuse de 1 001 chevaux aux roues et délivre un couple de 809 livres-pieds (1 097 Newtons-mètres). Il s'agit d'une 2016MY avec 104 607 kilomètres au compteur. Cependant, le moteur n'a qu'environ 3 219 km après avoir reçu un nouveau bloc, des pistons forgés, des bielles forgées et d'autres améliorations.