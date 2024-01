En novembre 2022, BMW a dévoilé la 3.0 CSL, sa voiture à moteur six cylindres la plus puissante, en prévoyant de ne construire que 50 exemplaires numérotés. La marque n'a pas révélé de détails concernant le prix du véhicule et sa disponibilité, mais il était plus qu'évident qu'il deviendrait le produit le plus cher de la firme.

Si vous n'avez pas eu la chance de passer commande, un concessionnaire allemand de voitures de luxe peut vous aider à réparer cette erreur dès maintenant. Luxury Cars Hamburg a mis en vente l'une des 50 unités, au prix de 1,249 million d'euros.

Est-ce plus que le prix d'usine du véhicule ? Il n'y a pas de réponse exacte à cette question, mais la rumeur veut que le constructeur ait demandé à l'origine plus de 735 000 euros pour chacune des voitures, ce qui signifie que quelqu'un cherche très probablement à faire un rapide profit.

Galerie: BMW 3.0 CSL à vendre

29 Photos

Compte tenu du kilométrage actuel de la voiture, qui n'est que de 25 km, on peut supposer que cette voiture n'a jamais été conduite sur la voie publique plus de quelques minutes. L'annonce précise que le coupé n'a eu qu'un seul propriétaire, ce qui alimente notre théorie selon laquelle cette 3.0 CSL a été achetée comme un investissement plutôt que pour un usage régulier ou pour faire partie d'une collection.

L'annonce ne donne pas la liste complète des équipements et spécifications du véhicule, mais, comme le soulignent nos collègues et amis du BMW Blog, toutes les voitures ont été assemblées selon la même configuration. L'extérieur a été fini en blanc Alpine avec une livrée spéciale M en hommage à la 3.0 CSL originale de 1970.

Chacune des 50 voitures était équipée d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports et d'un moteur six cylindres de 3,0 litres amélioré, développant 560 chevaux et 548 Nm de couple.

BMW a eu recours à des méthodes de production spéciales pour assembler le modèle en édition limitée, notamment à des procédés de perlage et de soudage uniques pour les passages de roue, qui sont nettement plus larges que ceux de la M4 de série sur laquelle la nouvelle 3.0 CSL est basée. Un poste de travail dédié dans l'atelier de peinture de Dingolfing a été chargé de la finition extérieure. L'assemblage final a été réalisé dans un atelier artisanal spécialement créé pour le modèle à Moosthenning, un site externe également exploité par BMW.