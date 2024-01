BMW est l'un des rares constructeurs automobiles à encore proposer des transmissions manuelles sur ses modèles hautes performances. En 2023, ils se sont révélés populaires et pas seulement en Europe comme nous l'a expliqué le porte-parole de la marque :

"La demande de boîtes manuelles dans nos produits M hautes performances est restée très forte en 2023, représentant environ 20 % des ventes de M3 et M4 (combinées) et plus de la moitié des ventes de M2, notamment aux Etats-Unis."

Il convient de noter que seuls les modèles de base M3 et M4 sont proposés avec une transmission manuelle. Les modèles Competition, Competition xDrive et les éditions spéciales comme les M3 CS et M4 CSL sont uniquement automatiques, tandis que les modèles de base sont purement manuels. À l’heure actuelle, la M2 est proposée avec un choix de boîtes de vitesses manuelles à six rapports ou automatiques à huit rapports.

Galerie: BMW M2 2023

16 Photos

Bientôt la dernière de son temps ?

Quoi qu’il en soit, ce sont des chiffres très solides, qui reflètent une tendance parmi les passionnés à adopter la transmission manuelle alors qu’un avenir entièrement électrique se profile. Mais le constructeur allemand n'est pas le seul dans le monde de l’automobile à avoir du succès avec ses boîtes manuelles sur les voitures performantes. Cadillac a un taux d'adoption de près de 50 % pour la boîte à six vitesses des berlines CT4-V et CT5-V Blackwing, qui rivalisent toutes deux avec divers modèles badgés BMW M.

Galerie: BMW M2 M Performance (2022)

24 Photos

En parlant de cela, BMW M s'est engagé à vendre des voitures à transmission manuelle jusqu'à la fin de la décennie, date à laquelle la plupart, sinon la totalité, des voitures M seront électrifiées. Nous savons avec certitude que la M2 actuelle sera la dernière voiture M 100 % thermique tandis que la nouvelle M5 va devenir une hybride rechargeable lorsqu'elle arrivera plus tard cette année.

Galerie: Rendu de la BMW M5 2025

2 Photos

Ainsi, même si le temps presse sur les voitures de performance BMW manuelles, elles ne disparaîtront pas immédiatement. Vous avez encore quelques années pour passer votre commande de M2 à six vitesses.