La division performance de BMW ne suivra pas la stratégie de Mercedes-AMG consistant à proposer des moteurs de taille réduite pour ses modèles. Au lieu de cela, BMW M conservera ses six cylindres en ligne et ses V8 actuels jusqu'à ce qu'elle passe éventuellement à des groupes motopropulseurs électriques. Frank van Meel, le patron de BMW M, a confirmé lors d'une récente interview qu'aucun moteur à trois ou quatre cylindres équipé de moteurs électriques et de batteries n'était envisagé.

Une stratégie complètement différente de Mercedes-AMG

Répondant à de nombreux sujets différents à CarExpert, Frank Van Meel a déclaré que mettre un moteur plus petit sous le capot d'un modèle M à part entière en combinaison avec de grosses batteries "ne serait tout simplement pas la bonne solution" pour l'entreprise. L'électrification jouera un rôle dans la transition vers des véhicules M entièrement électriques, prenez le XM avec son V8 électrifié de 4,4 litres par exemple, mais les moteurs électriques auront un rôle de soutien dans le processus.

"Ce n'est pas ainsi que nous voyons les choses, car nous voulons de toute façon disposer d'un moteur de base puissant. Donc, pour nous, passer à des moteurs à combustion plus petits combinés à des batteries plus grandes ne serait pas la bonne solution. Pour nous, l'étape suivante consistera à passer tout de suite à l'électrique. Et ce, de manière appropriée" - Frank van Meel à CarExpert.

Mercedes-AMG a une approche différente en la matière. Tout récemment, son PDG a déclaré que la marque conservait le moteur à quatre cylindres pour la nouvelle C63, malgré les appels des passionnés selon lesquels le V8 devait revenir.

Une M purement électrique ? Pas pour tout de suite

Qu'en est-il des voitures M purement électriques ? Apparemment, elles ne seront pas commercialisées de sitôt, car le patron de BMW M estime que la technologie des voitures électriques n'est pas encore prête pour une machine axée sur la piste, capable de fournir "une puissance continue de manière significative".