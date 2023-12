De plus en plus de voitures sont touchées par le virus du "downsizing" en raison des réglementations strictes en matière d'émissions. Ces lois de plus en plus strictes obligent les constructeurs à réduire le nombre de cylindres et à ajouter une composante hybride. La dernière C63 en est l'exemple le plus éloquent puisqu'elle a abandonné son puissant V8 de 4,0 litres au profit d'un petit quatre cylindres de 2,0 litres. Certaines rumeurs faisaient état de la volonté d'Affalterbach d'installer un plus gros moteur, mais il n'en est rien.

Dans une interview accordée au magazine Top Gear, Michael Schiebe, PDG d'AMG, a admis que les gens se demandaient pourquoi le V8 avait été retiré de la BMW M3. L'homme en charge de la division performance de Mercedes explique : "Nous voulons être très, très progressifs en matière de technologie. Et nous sommes convaincus du concept d'hybridation, c'est pourquoi nous resterons avec le quatre cylindres".

2024 Mercedes-AMG C63 S E-Performance : Premier essai

Il a ensuite admis qu'AMG ne pouvait pas persuader tous les fans de V8 d'acheter le nouveau modèle 2.0 litres. Voyant le verre à moitié plein, Schiebe affirme que la C63 hybride rechargeable a attiré des acheteurs qui, autrement, n'auraient pas été intéressés par la berline sportive. N'oublions pas que Mercedes a également lancé un break C63, alors que les modèles coupés et cabriolet sont morts. Les variantes à deux portes de la Classe C et de la Classe E sont remplacées par la nouvelle CLE, qui a récemment reçu un six cylindres en ligne pour les modèles "53". Si un modèle "63" devait voir le jour, il devrait lui aussi être équipé d'un moteur 3,0 litres.

Si vous êtes de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de remplacement pour la cylindrée, Mercedes vous couvre toujours. Cela dit, nous pensons que la disparition du V8 aurait été plus supportable si AMG avait doté la C63 d'un moteur à six cylindres en ligne. Désormais, il faudra se procurer un coupé/convertible CLE pour avoir plus de quatre cylindres sous le capot.

Si vous souhaitez quatre portes et des cylindres supplémentaires, il y a de fortes chances que la prochaine E63 soit également équipée d'un moteur à six cylindres en ligne, mais la grande berline/wagon devrait également être dotée d'un port de charge. Des photos d'espionnage suggèrent qu'elle utilisera une configuration hybride rechargeable. Sa némésis, la BMW M5, sera aussi une PHEV, mais le monstre bavarois conservera son puissant moteur V8 pour une génération supplémentaire. Mieux encore, la M5 Touring fera son retour.