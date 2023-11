La huitième génération de la BMW Série 5 a été présentée en mai dernier. Si son style n'est pas aussi controversé que celui de la dernière Série 7 ou du XM, elle a tout de même essuyé quelques critiques pour ne pas avoir été lancée avec un V8. C'est le domaine des versions les plus performantes de la Série 5, et il n'y a certainement pas plus performante que la M5.

Conformément au mode opératoire de BMW, nous devons attendre un peu entre le lancement de la Série 5 et l'arrivée de la M5. Nous avons déjà une bonne idée de l'apparence et de l'aménagement intérieur, qui ne différeront pas beaucoup de ceux de la berline standard. Sous le capot, c'est une autre histoire, et bien qu'il nous manque encore quelques pièces du puzzle de la nouvelle M5, nous disposons de nombreuses photos d'espionnage et de détails divulgués qui nous permettent de dresser un tableau assez clair de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsqu'elle fera enfin ses débuts en 2024.

À quoi ressemblera-t-elle ?

Vous avez déjà vu la nouvelle Série 5, ce qui signifie que vous avez vu 90 % de la nouvelle M5. BMW aime garder la subtilité de sa super berline intermédiaire, mais certains éléments clés la distingueront de ses concurrentes. La principale amélioration sera un bouclier avant plus agressif, doté de plus grandes prises d'air dans les coins et d'une lèvre sur le menton. Un becquet tout aussi subtil ornera le coffre et, bien sûr, un nouveau bouclier arrière avec quatre sorties d'échappement. À l'intérieur, on retrouvera l'habitacle l'actuel de la Série 5, avec des sièges sport, des garnitures raffinées et le logo M.

Qu'y a-t-il sous le capot ?

Voici la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cet article. Oui, le V8 sera de retour dans la Série 5 haut de gamme et il sera accompagné d'un ami électrique. Nous avons vu d'innombrables prototypes camouflés avec des autocollants de véhicules électrifiés sur les côtés, et tout indique que ce groupe motopropulseur provient du BMW XM. Il s'agit d'un V8 biturbo de 4,4 litres complété par un seul moteur électrique pour générer 644 chevaux.

Cela suffit à faire de cette M5 la plus puissante de toutes, mais le XM Label utilise une version modifiée de cette configuration pour produire 738 chevaux et 1000 Nm de couple. Nous avons entendu dire que la nouvelle M5 se situerait en fait entre les deux et deviendrait une super berline de 700 chevaux. Cela laisse de la place à une future M5 Compétition pour augmenter encore la puissance.

Le groupe motopropulseur hybride entraînera les quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports M-tuned. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer d'autres détails pour l'instant, comme la taille des freins, mais les rotors massifs observés sur les prototypes indiquent clairement des améliorations significatives par rapport au modèle standard. Nous avons entendu dire qu'elle pourrait intégrer des roues arrière directrices, et naturellement, elle sera dotée de modes de conduite M spécifiques pour tirer le meilleur parti de sa suspension améliorée.

Y aura-t-il une M5 break ?

Absolument ! Nous avons vu plusieurs M5 à toit long camouflées, et ce ne sont pas des modèles standards de la Série 5. Elles arborent les mêmes autocollants de véhicules électrifiés et les mêmes boucliers avant agressifs que les prototypes de la berline M5, alors attendez-vous à la même puissance sous le capot. Des tuyaux d'échappement quadruples sortent à l'arrière, et pour donner à la M5 Touring un aspect visuel supplémentaire, nous voyons une aile saine au-dessus du hayon arrière.

Quels seront les équipements techniques pour le conducteur ?

La BMW Série 5 2024 est déjà truffée de technologies, notamment le dernier système iDrive 8.5 de BMW. L'aménagement intérieur comprend un grand écran incurvé qui intègre les écrans du conducteur et de l'infodivertissement. N'oublions pas que l'assistant de conduite professionnel de la nouvelle Série 5 permet aux conducteurs de changer de voie en regardant simplement le rétroviseur latéral correspondant. Des réglages supplémentaires sont prévus pour tirer le meilleur parti du groupe motopropulseur hybride de la M5, afin d'en améliorer les performances et l'efficacité.

Quand débutera-t-elle ?

La nouvelle BMW M5 devrait faire ses débuts au cours du premier semestre 2024, en tant que modèle 2025. Compte tenu des nombreux prototypes de la M5 Touring qui ont été aperçus, il est probable qu'elle fasse ses débuts à la même période. Si la M5 Competition ne rejoint pas ces deux modèles pour la fête, elle pourrait arriver en 2025.

Combien coûtera-t-elle ?

Vous feriez mieux de commencer à serrer les dents. BMW n'a fait aucune annonce officielle concernant le prix de vente de la M5 2025, mais le modèle sortant commençait aux alentours de 100 000 euros. Compte tenu de l'augmentation significative des performances grâce au groupe motopropulseur hybride, il n'est pas exclu que ce prix de départ passe à 110 000 euros.