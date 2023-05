Un mois seulement après la présentation de la nouvelle Mercedes Classe E, BMW dévoile sa riposte. Voici la nouvelle Série 5, connue sous le nom de code G60 en interne. Proposée avec des moteurs essence, diesel, hybride rechargeable et électrique, la berline de luxe ne néglige aucun aspect... si ce n'est un V8 puisqu'il n'y a pas de version M550i au catalogue, du moins pour le moment.

Les photos espion et les premiers teasers avaient donné une idée précise de ce que l'on pouvait attendre côté design. Il s'agit clairement d'une évolution puisque BMW a renoncé à adopter les détails stylistiques controversés des Série 7, X7 et XM.

Domagoj Dukec, responsable du design de BMW, a voulu créer "la BMW la plus élégante", comme il l'a précisé durant une présentation privée de la nouvelle Série 5.

Galerie: BMW i5 M60 xDrive (2023)

44 Photos

La mission est-telle accomplie ? Ce sera à vous de juger. En attendant, Dukec nous a assuré que l'équipe de design n'a pas joué la prudence "en réaction aux gens qui nous critiquaient pour [l'apparence du] XM ou de la Série 7." Selon lui, les clients de ces modèles plus importants sont des clients "expressifs" pour qui le côté "statutaire" de la voiture compte, tandis que les propriétaires de Série 5 sont plus conservateurs.

Cela signifie donc que la nouvelle BMW n'a pas la gigantesque grille en deux parties encadrées de phares. Dukec décrit un design "presque plus italien que [proche] des anciennes BMW."

Les images officielles ne permettent peut-être pas de le distinguer mais la nouvelle BMW Série 5 voit ses proportions augmenter. Elle s'allonge de 9,7 cm pour atteindre 5,060 m tandis qu'elle prend 3,2 cm de large, pour faire désormais 1,900 m.

BMW ayant conçu la voiture pour qu'elle puisse accueillir les batteries pour l'i5, elle a dû être rehaussée de 3,6 cm pour atteindre 1,515 m. On devrait gagner en espace à l'intérieur puisque l'empattement a été allongé de 2,0 cm pour atteindre 2,995 m. Le coefficient de traînée est de 0,23.

Un habitacle transfiguré

Si l'extérieur reste dans la lignée de l'ancien modèle, l'intérieur a été entièrement redessiné. BMW a mis en place sa configuration à double écran, mais avec une touche de nouveauté puisque la nouvelle Série 5 utilise l'iDrive 8.5 partagé avec la i7 M70 récemment lancée.

L'interface utilisateur promet d'être plus intuitive grâce à la fonctionnalité QuickSelect, qui consiste à regrouper des raccourcis sur l'écran d'accueil pour ne pas avoir à naviguer dans les sous-menus. La taille de l'écran reste inchangée par rapport aux autres modèles, puisque l'écran du conducteur reste de 12,3 pouces et l'écran tactile de 14,9 pouces.

La capacité de chargement est de 520 litres pour les versions thermique et hybride et de 490 litres pour le modèle électrique. Si le fait de rabattre la banquette arrière 40:20:40 ne vous offre toujours pas le volume souhaité, la Série 5 Touring, plus fonctionnelle, sera proposée avec tous les types de motorisation.

Les moteurs disponibles

En France, BMW commercialisera d'abord la 520i essence de 208 chevaux et les BMW 520d et BMW 520d xDrive diesel de 197 chevaux. Ils bénéficieront d'une hybridation légère de 48V.

Il faudra attendre le printemps 2024 pour les hybrides rechargeables. Un nouveau six cylindres diesel rejoindra également le catalogue.

Galerie: BMW i5 eDrive40 (2023)

66 Photos

Si vous souhaitez passer à l'électrique, l'i5 est proposée en versions eDrive40 et M60. La première est équipée d'un seul moteur sur l'essieu arrière, développant 335 ch pour faire le 0 à 100 km/h en 6,0sec. La seconde utilise une configuration à deux moteurs qui développe 590 ch.

Les deux modèles zéro émissions 5er models partagent une batterie d'une capacité de 84,3 kWh, avec des autonomies allant de 477 à 582 km pour le premier modèle et de 455 à 516 km pour le second.

Des innovations techniques

La G60 est le premier modèle de série de BMW à prendre en charge les changements de voie par activation oculaire. Il suffit de regarder dans l'un des rétroviseurs latéraux et de laisser la voiture faire tout le travail à votre place.

Ce n'est en réalité pas aussi simple puisque la Série 5 doit être équipée de l'option Driving Assistant Professional, qui comprend l'assistant d'autoroute, et que le système oculaire ne fonctionne que lorsque la voiture propose un changement de voie, le conducteur confirmant le mouvement en regardant le rétroviseur correspondant.

Galerie: BMW i5 à la Villa d'Este

13 Photos

Cette huitième génération de Série 5 est également la première BMW à proposer un intérieur entièrement vegan. En ce qui concerne l'habitacle, le toit ouvrant coulissant et inclinable de série peut être remplacé en option par un toit panoramique qui augmente la surface visible de près de 90 %, pour couvrir la quasi-totalité du toit.

La BMW Série 5 sera commercialisée à partir du mois d'octobre. La 520i (essence) sera proposée à partir de 62 800 euros, la 520d (diesel) à partir de 65 100 euros, la 520d xDrive (diesel) à partir de 67 700 euros, la i5 eDrive40 (électrique) à partir de 76 200 euros et la i5 M60 xDrive (électrique) 107 500 euros. Toutes auront des déclinaisons M Sport facturées 4 050 euros, sauf la version i5 M60 xDrive.