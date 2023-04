Design, technologie, sécurité et moteurs. Quand il s'agit de la Mercedes Classe E, il n'est jamais facile de relever la barre par rapport au modèle précédent.

Pourtant, à Stuttgart, on y est parvenu en trouvant le juste équilibre entre confort et innovation et en faisant entrer la berline allemande (peut-être la dernière génération à moteur thermique) dans le futur. Commercialisée à partir de fin 2023, voici la nouvelle Classe E.

Changer pour ne pas changer

L'évolution de la Mercedes Classe E passe par le design, sans toucher aux proportions classiques de la berline allemande. Même en termes de dimensions, les différences par rapport au modèle précédent sont minimes, avec une longueur plus courte de 2 cm (4,92 m), une largeur plus grande de 6 cm (1,91 m) et une hauteur de 1,47 m (-1 cm).

Mercedes Classe E 2023, vue latérale

Ce qui change également, c'est l'empattement, avec un empattement de 2,93 m augmenté d'environ 22 mm par rapport à la génération sortante. Évidemment, cette légère augmentation se traduit par une habitabilité encore plus grande à bord, même si la véritable révolution dans l'habitacle, comme nous le verrons, concerne les équipements technologiques.

Pour ce qui est de l'extérieur, la face avant est plus moderne grâce au nouveau design des projecteurs à LED, qui s'insèrent dans une calandre rappelant celle de la Mercedes électrique EQ et qui peuvent s'allumer la nuit.

Sur les côtés, on retrouve une ligne forte et élégante, avec des jantes en alliage allant jusqu'à 21 pouces pour la version la plus sportive. À l'arrière, en revanche, on trouve un nouveau système d'éclairage avec des feux dynamiques qui s'animent (comme les feux avant) lors de la fermeture ou du déverrouillage de la voiture.

Mercedes Classe E 2023, la face avant

L'attention portée à l'aérodynamisme est très élevée, la Classe E étant conçue non seulement pour être plus efficace, mais aussi plus silencieuse que jamais. L'entreprise à l'étoile a d'ailleurs effectué divers tests en laboratoire, allant jusqu'à utiliser 500 microphones pour mesurer l'insonorisation de l'habitacle due aux bruits aérodynamiques.

Mercedes Classe E 2023, l'intérieur

La star de l'intérieur est le MBUX Superscreen, troisième génération du système d'infodivertissement de Mercedes et "héritier" de l'Hyperscreen.

Le niveau technologique reste très élevé, avec un tableau de bord dominé par l'écran central et l'écran du tableau de bord, plus celui positionné côté passager (non visible, cependant, depuis le conducteur grâce à un filtre spécial qui évite les distractions au volant.

Mercedes Classe E 2023, l'intérieur

Le nouveau système d'infodivertissement qui équipe la Classe E 2023 propose de nouvelles icônes, la possibilité d'installer des applications tierces (par exemple l'application Zoom pour lancer des vidéoconférences).

Par exemple, il est possible de régler automatiquement le chauffage des sièges, l'activation de la climatisation et la présence d'une certaine coloration des lumières d'ambiance si la température descend en dessous d'un certain seuil fixé par le conducteur.

Ce dernier système sera en constante évolution dans le temps, l'intelligence artificielle pouvant créer ses propres routines en fonction des préférences données par le conducteur grâce à de futures mises à jour du système d'exploitation. Une caméra spécifique est également embarquée pour prendre des selfies et des vidéos (lorsque la voiture est à l'arrêt) et les poster instantanément sur TikTok.

Mercedes Classe E 2023, les sièges arrière

L'éclairage d'ambiance actif crée également de la vivacité, avec des lumières d'ambiance "pulsant" au rythme de la musique (ou du son d'un film, si le passager diffuse du contenu en streaming) soutenue par les 21 haut-parleurs du système Burmester 4D.

Pour le reste, le choix de la sellerie est vaste, tant en ce qui concerne les matériaux que les couleurs. Le catalogue va des combinaisons de beige et de gris avec des moulures en bois et en acier brossé aux inserts Tonka Brown et piano black dérivés de ceux de la Classe S. Et pour les sièges, des matériaux recyclés ont été utilisés afin de réduire l'impact environnemental de la construction de la voiture.

Mercedes Classe E 2023, les sièges avant

Mercedes Classe E 2023, les moteurs

En termes de motorisations, la Mercedes Classe E 2023 s'appuie exclusivement sur des unités électrifiées, qu'elles soient mild-hybrid ou plug-in. Le premier groupe comprend les E 200, E 220d et E 220d 4Matic, avec ISG (Integrated Starter Generator) avec réseau 48 volts fournissant entre 15 et 17 kW et 205 Nm de plus que les moteurs à combustion.

Le bloc essence, doté des technologies Nanoslide et Conicshape, développe 204 ch tandis que le diesel revendique 197 ch.

Mercedes Classe E, les moteurs mild-hybrid

Modèle Mercedes E 200 Mercedes E 220d Mercedes E 220d 4Matic Cylindrée 1.999 1.993 1.993 Puissance 150 kW/204 ch 145 kW/197 ch 145 kW/197 ch Couple 320 Nm 440 Nm 440 Nm Vitesse maximale 240 km/h 238 km/h 238 km/h Accélération 0-100 km/h 7,5 sec 7,6 sec 7,8 sec

Le même bloc essence sera à la base de la Mercedes Classe E plug-in hybride, toutes capables, selon les données déclarées calculées selon le cycle WLTP, de parcourir plus de 100 km en mode 100% électrique grâce à la batterie de 25,4 kWh développée en interne par Mercedes, qui peut être rechargée jusqu'à une puissance maximale de 55 kW, pour une charge "complète" en 30 minutes environ.

Mercedes Classe E, moteurs rechargeables

Modèle Mercedes E 300e Mercedes E 300e 4Matic Mercedes E 400e 4Matic Cylindrée 1.999 1.999 1.999 Puissance du moteur à essence 150 kW/204 ch 150 kW/204 ch 185 kW/252 ch Couple du moteur à essence 320 Nm 320 Nm 400 Nm Puissance du moteur électrique 95 kW/129 ch 95 kW/129 ch 95 kW/129 hp Couple du moteur électrique 440 Nm 440 Nm 440 Nm Puissance totale 230 kW/312 ch 230 kW/312 ch 280/380 ch Couple total 550 Nm 550 Nm 650 Nm Vitesse maximale 236 km/h 234 km/h 250 km/h Accélération 0-100 km/h 6,4 sec 6,5 sec 5,3 sec

Il existe bien sûr plusieurs modes de conduite, dont Battery Hold et Electric. Le premier maintient la charge de la batterie pour une utilisation en ville, tandis que le second favorise la conduite électrique, jusqu'à un maximum de 140 km/h.

Mercedes Classe E 2023, l'arrière

La fonction de freinage régénératif a été améliorée par rapport au passé et dispose désormais d'une puissance maximale de régénération de 100 kW, le système gérant automatiquement son intensité en fonction de la situation du trafic. Bien entendu, le conducteur peut gérer le système à l'aide des palettes au volant, jusqu'à la conduite "à une pédale", qui permet de freiner complètement la voiture sans appuyer sur la pédale de frein.

Configuration et sécurité

En termes de configuration, la Classe E 2023 s'appuie sur la suspension AirMatic avec des amortisseurs adaptatifs extrêmement sophistiqués en termes d'électronique. Des capteurs placés sur chaque amortisseur détectent toute irrégularité de l'asphalte, adaptent l'absorption et évitent qu'elle ne se transmette aux autres roues et à l'habitacle. En outre, au-delà de 120 km/h, la voiture s'abaisse de 2 cm pour améliorer l'aérodynamisme, réduire la consommation de carburant et augmenter la stabilité.

Mercedes Classe E 2023, les 3/4 avant

La présence de roues arrière directrices jusqu'à 4,5° est également très importante. Elles permettent de réduire le diamètre de braquage et rendent la voiture plus agile dans les virages, annulant de fait l'augmentation de l'empattement par rapport à la génération précédente.

En ce qui concerne les systèmes d'aide à la conduite, cette Mercedes est équipée d'un système Attention Assist encore plus avancé. Une caméra 3D placée sur le tableau de bord est capable d'analyser le visage du conducteur et de détecter tout signe d'accident vasculaire cérébral. En même temps, le système détecte si le conducteur est distrait et intervient par un signal sonore ou, en cas d'urgence, par un freinage automatique.

Bien entendu, les systèmes plus "classiques" tels que le maintien actif de la trajectoire, la direction d'urgence, la caméra 360° et l'assistance dans l'angle mort sont toujours présents.