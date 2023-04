En version de base, la Mercedes-AMG E63 S est déjà une une voiture extrêmement rapide, avec plus de 600 chevaux grâce à son V8 biturbo de 4,0 litres. La voiture présentée dans cette nouvelle vidéo d'AutoTopNL est encore plus puissante : 732 chevaux et un couple de 1 060 livres-pieds. Et même dans une grosse berline comme la E63, cette puissance assure des performances impressionnantes.

C'est exactement ce que l'on voit dans cette vidéo. La Classe E actuelle, même l'AMG E63 S, peut difficilement être qualifiée de monstre.... mais à entendre le hurlement plein de rage de son V8, c'est bien cette impression qui prédomine. Et c'est avec un appétit monstrueux qu'elle dévore les tronçons sans limitation de vitesse d'une autoroute allemande, où elle atteint 307 km/h.

Ce n'est pas que la vitesse de pointe qui choque avec cette berline. Il est rare de un capot se soulever, visiblement sous l'effet de l'accélération, mais c'est bien le cas ici, lors de démarrages en trombe à basse vitesse et de deux départs arrêtés. Une E63 S de série peut atteindre les 100 km/h en 3,5 secondes environ et celle-ci prétend être capable de le faire en trois secondes, et à en croire par la vidéo, l'estimation semble fiable.

Cette grande berline profite surtout de son accélération à mi-régime. À partir d'une centaine de km/h, il semble presque trop facile d'accélérer pour doubler les autres véhicules. Nous soupçonnons néanmoins la présence d'un limiteur de vitesse, et nous nous demandons quelle vitesse cette Mercedes modifiée pourrait atteindre sur une portion de route plus longue et sans limites logicielles.

Lancée en 2016 et rafraîchie en 2021, la Classe E W213 de génération actuelle arrive en fin de cycle. Des photos espion du futur prototype ont révélé un style familier et c'est sous le capot que les plus gros changements sont attendus, avec un probable moteur turbo hybride de 2,0 L. Pour le dire autrement, profitez du son du V8 tant qu'il en est encore temps...