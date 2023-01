Mercedes-Benz devrait lancer une toute nouvelle génération de Classe E plus tard cette année, cependant le travail de développement du modèle n'est pas encore terminé. Nous nous sommes procuré de nouvelles photos espion de cette nouvelle Classe E en pleine séance de test avec un camouflage couvrant l'avant et l'arrière. Alors que presque tout semble conforme aux attentes, il y a quelque chose que nous pouvons apercevoir pour la première fois.

Si vous regardez de plus près la face avant du prototype, vous verrez une bande de LED entre les phares. Il ne s'agit évidemment pas de sa forme et de sa taille définitives, car il y a probablement du ruban adhésif qui recouvre certaines parties de cette dernière. Nous ne savons pas si la bande est reliée aux phares, mais nous supposons que la disposition sera similaire à celle de l'EQC, où la barre d'éclairage ne s'étend que sur la largeur de la calandre.

Galerie: 2024 Mercedes-Benz E-Class photos espion

5 Photos

Tout le reste semble identique aux précédentes observations. Le bouclier arrière est fortement dissimulé, bien que nous sachions qu'il héritera probablement du design de la Classe S. De grands changements sont attendus dans l'habitacle où la nouvelle Classe E empruntera certaines solutions à l'EQE, notamment le grand écran sur la console centrale. Selon certaines sources, l'écran de 11,9 pouces de la Classe C sera standard dans la nouvelle Classe E, tandis que l'écran OLED de 12,9 pouces de la marque, vu dans la Classe S, sera disponible en option.

En ce qui concerne la motorisation, on s'attend à ce que Mercedes mise beaucoup sur l'électrification. La technologie Mild-hybrid devrait être standard sur toute la gamme et plusieurs variantes hybrides et hybrides rechargeables rejoindront progressivement le portefeuille. L'électrification fait également partie des plans de Mercedes-AMG pour ce modèle. Nous ne savons pas s'il y aura un modèle à moteur V8, mais nous pensons que la E 63 AMG pourrait emprunter le V8 électrifié de la S 63.