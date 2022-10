Mercedes s'en est tenu jusqu'à présent à son programme très riche de lancements et de présentations prévu pour 2022. Mais ce n'est pas terminé car les derniers mois de cette année nous réservent encore quelques nouveautés, dont la révélation tant attendue de la sportive CLE, qui sera commercialisée en 2023.

Dans les mois à venir, la firme à l'Étoile va s'atteler au renouvellement de la gamme traditionnelle, avec ce qui s'annonce comme les dernières générations à moteur thermique, et en parallèle la gamme électrique, dont le point d'orgue sera le SUV EQE. Voici les nouveautés de Mercedes-Benz, Mercedes-AMG et Mercedes-Maybach pour 2023 :

Le restylage du Mercedes GLA

Après les Mercedes Classe A et Classe B, dont les versions restylées viennent d'être dévoilées et seront commercialisées dans le courant de l'année, nous verrons en 2023 le SUV compact GLA qui sera commercialisé en 2024.

Mercedes GLA restylé, nouvelles photos espion

Les prototypes déjà repérés lors des essais du nouveau Mercedes-Benz GLA montrent un camouflage concentré sur l'avant et certaines parties de l'arrière, qui suivront l'évolution des A et B, inspirés des modèles supérieurs. Ici aussi, nous pouvons nous attendre à des solutions hybrides douces de 48 volts pour tous les moteurs, à une version hybride rechargeable plus puissante et à des innovations esthétiques pour la 45 AMG.

Nom Mercedes GLA Carrosserie SUV 5 portes Moteurs Hybride léger à essence et diesel, hybride rechargeable à essence Date d'arrivée Fin 2023 (présentation) Prix Non connu

Mercedes-AMG C 63 E Performance

Dévoilée il y a quelques semaines en version berline et break, la Mercedes-AMG C 63 E Performance a apporté la révolution tant attendue en matière de performances avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable composé d'un moteur à essence quatre cylindres et d'un module électrique.

Le moteur à essence seul délivre une puissance impressionnante de 476 ch grâce à un turbocompresseur à entraînement électrique, tandis que la puissance totale atteint 680 ch grâce au moteur électrique arrière alimenté par une batterie de 6,8 kWh. Le lancement et les premières livraisons sont attendus au début de l'année prochaine.

Nom Mercedes AMG Classe C Carrosserie Berline et break Moteurs Hybride essence 4 cylindres Date d'arrivée Début 2023 Prix Non connu

Mercedes CLE

À cheval entre 2022 et 2023, la nouvelle voiture de sport qui prendra la place des Mercedes Classe C et Classe E Coupé et Cabriolet sera présentée d'ici la fin de l'année et arrivera au printemps de l'année prochaine. Baptisée Mercedes CLE, elle reprendra le concept de la CLK, positionnée quelque part entre la classe moyenne et la classe moyenne supérieure.

De conception traditionnelle, mais dont le style n'est pas très éloigné de celui de la SL, elle proposera à nouveau une variante Coupé et un Cabriolet avec la classique capote en tissu, tandis que les moteurs seront électrifiés. Sont également attendus les modèles AMG équipés du nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable de 680 ch de la C 63 E Performance, qui sera dévoilée en 2023.

Nom Mercedes CLE Coupé et Cabriolet Carrosserie Coupé et cabriolet 4 places Moteurs Hybride léger à essence Date d'arrivée Fin 2022 (présentation), printemps 2023 (lancement) Prix Non connu

Mercedes GLC Diesel hybride

Le nouveau Mercedes GLC a déjà été lancé, mais sa gamme n'est pas encore complète : en 2023, de nouveaux moteurs diesel hybrides arriveront, une option que la firme allemande n'a pas l'intention d'abandonner de sitôt.

Mercedes GLC 2022

Les variantes en question sont appelées GLC 300 d et 300 de et utilisent toutes deux le quatre cylindres 2.0 comme base : la première est une hybride douce de 269 ch, la seconde une hybride rechargeable avec une puissance système de 335 ch. Les versions AMG et le nouveau GLC Coupé arriveront également en 2023.

Nom Mercedes GLC 300 d et 300 de Carrosserie SUV Moteurs Diesel hybride léger et hybride rechargeable Date d'arrivée Printemps 2023 Prix À partir de 74 789 euros

Mercedes Classe E

2023 sera l'année de l'arrivée de la nouvelle Classe E, dont les prototypes masqués dissimulant les traditionnelles versions berline et break existent depuis un moment déjà. Il s'agira de la dernière génération, qui accompagnera l'EQE pendant les six à sept prochaines années avant le passage complet à l'électrique de la gamme Mercedes.

Nouvelle Mercedes Classe E, photos espions au Nurburgring

Le nouveau modèle ne devrait pas être plus grand que le modèle actuel, mais il est presque certain qu'il s'accompagnera d'une nouvelle réduction des groupes motopropulseurs, en se concentrant sur des unités électrifiées à quatre et six cylindres. Idem pour la version AMG qui devrait employer la même solution que la nouvelle Classe C avec le moteur électrique 2.0 turbo + et une puissance finale probablement de l'ordre de 700 ch.

Restylage des Mercedes GLE et GLE Coupé

Pour les descendants de la Classe M, les Mercedes GLE et Mercedes GLE Coupé , le restylage de mi-carrière est en route. À en juger par les images espion, elle se concentrera presque exclusivement sur les phares et n'apportera pas non plus de révolutions à l'intérieur, où les écrans horizontaux actuels resteront en place, mais seulement des mises à jour logicielles et fonctionnelles.

Mercedes GLE restyling Mercedes GLE Coupé restyling

Ici aussi, des améliorations de la gamme hybride sont attendues, avec de possibles nouvelles variantes hybrides rechargeables pour accompagner les modèles Mercedes GLE 350 de avec EQ Power et l'hybride doux essence EQ Boost.

Nom Mercedes GLE et GLE Coupé Carrosserie SUV et SUV-Coupe Moteurs Essence et diesel mild et plug-in Hybrid Date d'arrivée Fin 2022/début 2023 Prix -

SUV Mercedes EQE

Peu après le lancement du SUV EQS, le vaisseau amiral électrique surélevé, nous verrons les débuts du modèle de taille moyenne qui sera positionné dans une fourchette stratégique pour la marque, comme l'alter-ego à batterie du GLE. Avant sa présentation le 16 octobre, la société a dévoilé les premières images de l'intérieur.

EQE SUV, illustration Mercedes EQE SUV, premier teaser intérieur

La forme et le style seront très proches du modèle supérieur, comme c'est le cas pour les berlines EQE et EQS. La variante AMG sera également dévoilée le 16 octobre. Elle disposera des jantes arrière et de l'AMG Sound Experience, qui accompagne l'accélération d'un son spécial. Quant aux moteurs, il est possible que le SUV EQE AMG soit proposé dans la variante 43 avec 476 ch et 53 avec 687 ch.

Nom SUV Mercedes EQE Carrosserie SUV 5 portes Moteurs Électrique Date d'arrivée 16 octobre 2022 (présentation), avril 2023 (lancement) Prix Non connu

SUV Mercedes EQS

Le modèle haut de gamme de la famille EQ a enfin été présenté et n'attend plus que sa commercialisation, qui interviendra début 2023. Long de 5,12 mètres, il offre cinq ou sept places et une capacité de charge variable entre 645 et 2100 litres dans le premier cas et 565-2020 litres dans le second.

SUV Mercedes EQS

La gamme de SUV EQS comprend une version avec un seul moteur électrique 450+ de 360 ch et une version avec deux moteurs et une transmission intégrale, la 580 4MATIC. La batterie effective de 107,8 kWh offre une autonomie minimale de 507 km et maximale de 660 km selon la version. Dans le courant de l'année 2023, nous devrions également voir apparaître la version super-luxe de la marque Mercedes-Maybach.

Nom SUV Mercedes EQS Carrosserie SUV 5 portes Moteurs 1 ou 2 électriques Date d'arrivée Début 2023 Prix À partir de 138 669 euros

Le restylage du Mercedes Classe G

L'emblématique tout-terrain Classe G a été lancé il y a plus de quatre ans et bien qu'il n'en ait pas besoin, étant donné sa nature éternelle, il est sur le point de recevoir son premier restylage.

Mercedes Classe G restylé, nouvelles photos espionnes

Il n'y a pas de détails sur les évolutions du moteur pour l'instant, mais les spécimens vus à l'essai suggèrent, selon les camouflages, une retouche des pare-chocs, des phares et des passages de roues qui devrait rapprocher le style de celui du modèle électrique EQG, qui n'arrivera apparemment pas avant 2024.