Même dans le cas de Renault, il est un peu tôt pour connaître en détail les nouveautés qui seront introduites dans le courant de l'année 2023. À tel point que même au Mondial de l'Automobile de Paris 2022, où la marque au losange figurait parmi les constructeurs présents, personne n'en a trop dévoilé. Ce n'est pas si mal, car il y a au moins trois grandes nouveautés plus ou moins déjà connues qui fixeront les moments clés du calendrier de l'année prochaine.

Deux d'entre elles sont d'une grande importance pour la transition à l'électrique de la marque qui poursuit le plan "Renaulution", avec 14 nouveautés, dont la moitié en électrique, de 2021 à 2025.

Nous parlons du lancement de la petite Renault 5 électrique, qui promet de changer les règles du segment des citadines à batterie ainsi que du nouveau Scenic, qui sera commercialisé en 2024 mais qui devrait se montrer en 2023 sous sa forme définitive. Peu avant, le SUV Austral prendra la route.

Voici ce qu'il y a de nouveau en 2022 chez Renault :

Renault 5 E-Tech électrique

Pour la Renault 5 électrique, nous en sommes encore à l'excitation suscitée par le concept-car de 2021 et les propos de Luca De Meo, PDG du Groupe Renault, qui a promis un modèle capable de "démocratiser la voiture électrique" en la rendant aussi accessible que les utilitaires traditionnels. En substance, ce que son ancêtre, l'historique Renault 5, a fait dans les années 1970 et 1980.

Prototype Renault 5

Pour le moment, nous ne savons rien de plus, si ce n'est que l'année suivante, en 2024, verra également l'arrivée de la R4 électrique, anticipée par pas moins de deux concept-cars, dont le second est très récent.

Nom Renault 5 E-Tech électrique Carrosserie Berline 5 portes Moteurs Électrique Date d'arrivée Premier semestre 2023 Prix N/C

Renault Scenic E-Tech Electrique

L'électrification du segment compact, cœur du marché européen, a commencé avec la convaincante Mégane E-Tech Electrique, déjà un peu crossover dans sa forme. Elle se poursuivra avec l'autre membre historique de la famille, le Scenic, héritier de la dynastie des monospaces qui ont accompagné la Mégane depuis les années 1990.

L'entreprise a déjà offert un avant-goût en mai avec le Scenic Vision Concept (qui, cependant, fonctionnait à l'hydrogène, un horizon pas si lointain pour Renault), qui, comme la Mégane elle-même, promet d'être très proche du modèle définitif.

Renault Scenic E-Tech Electric, le rendu de Motor1.com

La plateforme sera toujours la CMF-EV, mais avec un développement plus généreux en termes de dimensions et d'espace intérieur, même si les sièges resteront apparemment au nombre de cinq. Pour la mécanique, on s'attend à au moins deux choix de batteries et de systèmes de recharge, et peut-être une variante avec deux moteurs et une transmission intégrale. Si l'on prend l'exemple de la Nissan Ariya, on attend une batterie de 40 kWh avec une autonomie d'environ 350 km et une batterie de 60 kWh visant 500 km.

Nom Renault Scenic E-Tech Electrique Carrosserie Monospace / crossover compact Moteurs Électrique Date d'arrivée Septembre 2023 (aperçu) Prix N/C

Renault Austral

Présenté, lancé, vu et testé, le SUV compact qui a remplacé le Kadjar n'a plus qu'à prendre la route, ce qui se fera début 2023 : l'Austral, qui propose une gamme de nouvelles motorisations électrifiées, mesure 4,51 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Il est discrètement spacieux et amélioré en termes d'infodivertissement et de sécurité.

Renault Austral E-Tech

En effet, l'Austral propose deux moteurs mild hybride de 130 et 160 ch, ainsi qu'un nouveau moteur full hybrid E-Tech évolué par rapport à ceux des Clio, Mégane et Captur, qui combine un moteur 1,2 L avec une boîte de vitesses multi-mode ainsi que deux moteurs électriques pour un système de 200 ch maximum. Cette variante dispose également de la direction à quatre roues motrices 4Control.

Nom Renault Austral Carrosserie SUV compact Moteurs Essence mild hybrid et full hybrid Date d'arrivée Janvier 2023 (déjà inscrit) Prix À partir de 32 000 euros

Renault Austral 7 places

Les rumeurs concernant ce modèle se confondent avec celles concernant le possible héritier de l'Espace. Étant donné l'absence, du moins pour l'instant, d'un Scenic 7 places et la tendance à faire évoluer les berlines et les monospaces vers des crossovers et des SUV, il n'est pas idiot de penser qu'un dérivé plus spacieux et 7 passagers de l'Austral pourrait finir par prendre la place du légendaire monospace Espace ainsi que du SUV Koleos.

Renault "Grand Austral", foto spia

Tout cela, compte tenu également de la tendance de certains fabricants à abandonner les modèles de grande taille au profit de modèles plus compacts, légers et polyvalents. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit du "Grand Austral", nous devrions au moins en avoir un avant-goût au cours de l'année 2023, le lancement n'étant pas beaucoup plus éloigné.