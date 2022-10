C’est un rêve qui va sans doute devenir prochainement une réalité. Luca De Meo, directeur général du groupe Renault a annoncé que la nouvelle R5 Turbo 3E ne restera pas qu’a l’état de concept. Le patron de Renault à un rêve fou, celui de voir cette R5 rouler sur le Turini aux mains d’un héritier de Jean Ragnotti et de se battre pour le championnat du monde des rallyes.

Nous sommes en droit d’imaginer que Renault va donc faire, en petite série certes, la R5 Turbo 3E. Seul petit problème cependant, il n’est pas possible aujourd’hui pour une voiture électrique de participer au championnat du monde des rallyes et de se mesurer à des moteurs thermiques. A voir même si cela est techniquement possible.

La R5 Turbo du 21e siècle pourrait, avec ses performances, faire de l’ombre à ses concurrentes si tant est qu’elle soit accepter dans le championnat. Pour rappel, cette R5 Turbo 3E développe 380 ch, 700 Nm de couple pour un poids total de 1500 kilos. Grâce à tout cela, elle serait capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 s.

Si cette petite bombe électrique a prévu de s’engager en WRC, il serait possible que Renault nous sorte une version de route, probablement avec la sortie de la nouvelle R5 électrique.

Tout un tas de questions qui restent en suspens donc mais dont nous devrions avoir la réponse très vite. Une chose est sûre, cette idée ravive la flamme de tout bon passionné d’automobile. Même si vous n’êtes pas un adepte du rallye, cette R5 Turbo 3E ne laisse pas indifférent et nous avons hâte de la voir sur nos routes.