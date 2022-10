Dans un contexte où il est aujourd'hui compliqué de trouver des carburants dans les stations-services en raison des différentes grèves dans les raffineries et dépôts pétroliers, Élisabeth Borne, la première ministre, était l'invitée du Journal de 20h de TF1 dimanche soir afin de clarifier certains points.

Et, visiblement, la grève n'est pas prête de s'arrêter chez TotalEnergies, puisque les syndicats ont annoncé ce matin la prolongation du mouvement social. Surtout, la situation continue d'empirer dans les stations-services, où près de 30 % des établissements ne disposent plus d'un ou plusieurs carburants à l'heure où nous écrivons ces lignes.

"Je confirme que la situation, du fait du week-end, s'est dégradée. On est un peu près à 30 % des stations-services françaises qui ont un problème d'approvisionnement sur au moins un carburant", déclare Élisabeth Borne ce dimanche, au 20h de TF1. "C'est très différent en fonction des régions", ajoute la première ministre. "Il y en a où c'est très tendu, notamment Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et d'autres où ça va mieux, comme dans les Hauts-de-France", précise-t-elle.

Le gouvernement et TotalEnergies prolongent leurs aides

Si le gouvernement, pas plus que la direction de TotalEnergies, ne donne pas de date de sortie de crise, Élisabeth Borne a toutefois annoncé "une bonne nouvelle" aux Français, puisque la remise de 30 centimes d'euros à la pompe, qui devait s'arrêter le 30 octobre prochain, va finalement être reconduite jusqu'à mi-novembre.

"Je confirme que la remise sur les carburants va être prolongée jusqu'à mi-novembre. J'ai également eu le patron de Total au téléphone, qui va prolonger sa ristourne", annonce Élisabeth Borne, ce dimanche au 20h de TF1.

Une grève qui n'en finit plus

Actuellement, les grèves concernent trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur environ 200) et sont plus ou moins suivies selon les sites, indique le gouvernement ce dimanche. Les sites concernés sont ceux de TotalEnergies en Normandie (raffinerie et dépôt), Donges (raffinerie et dépôt), La Mède (bioraffinerie et dépôt), Flandres (dépôt) et Feyzin (dépôt, la raffinerie étant à l'arrêt pour raison technique).

Seul un dépôt de TotalEnergies, celui de Flandres près de Dunkerque, a fait l'objet d'une réquisition lancée jeudi par le gouvernement. D'autres réquisitions pourraient suivre cette semaine si la situation ne s'améliore pas.