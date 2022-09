En cette période où l'essence est chère, nombreux sont les automobilistes à chercher à faire des économies. On parle de l'essence, mais on peut également citer le diesel et de manière générale, toutes les énergies puisque même le prix du kilowatt-heure est en train d'exploser chez certains fournisseurs d'électricité. Donc la voiture électrique n'est pas non plus au-dessus de tout ça.

Même si évidemment le gouvernement applique depuis le 1er septembre une ristourne de 30 centimes sur le litre de carburant directement à la pompe, et que certains fournisseurs y retranchent encore quelques centimes (les stations Total sont prises d'assaut en raison d'une baisse supplémentaire de 20 centimes), tout ça risque de ne pas durer éternellement.

Alors pour tenter de faire quelques économies de carburant ou d'électricité lors de vos prochains déplacements, l'application de navigation Google Maps a lancé il y a quelques jours une nouvelle fonction : l'itinéraire économe en carburant.

Prendre en compte la topographie de l'itinéraire

Par défaut jusqu'à maintenant, en cherchant l'itinéraire, vous aviez de préférence l'itinéraire le plus rapide, en se basant notamment sur le trafic routier en temps réel.

Avec cette nouvelle fonctionnalité (pour peu que vous la sélectionniez !), Google Maps va désormais également prendre en compte le relief avec l'inclinaison des pentes tout le long de l'itinéraire, mais également le type de route qui sont empruntées. Sans oublier d'y ajouter la vitesse moyenne des automobilistes qui empruntent les routes.

Comment sélectionner l'itinéraire économe en carburant ?

Le choix de l'itinéraire le plus efficace est simple, que vous soyez sur Android ou iPhone :

Ouvrez l'application Google Maps sur votre appareil mobile Rentrez votre destination Appuyez sur "Itinéraire" en bas à gauche En haut à droite, appuyez sur l'icône avec les trois petits points Choisissez "Options d'itinéraire" Activez "Préférer les itinéraires économes en carburant"

Bientôt disponible

Le géant de Mountain View a estimé que depuis son lancement en Amérique, le système a déjà permis d'éviter la pollution d'un demi-million de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à retirer environ 100 000 véhicules de la circulation.

Disponible aux États-Unis depuis quelque temps et depuis quelques jours en Allemagne, d'abord en version bêta puis en version complète, la nouvelle fonction Google Maps devrait arriver dans les prochains jours dans le reste de l'Europe également.