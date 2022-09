En début de mois, Ducati a officiellement dévoilé le Streetfighter V4 Lamborghini, une moto numérotée en édition limitée. Construite à partir de la solide plateforme de la Panigale V4 S 2023, et incorporant le langage du design de la Lamborghini Huracán STO, cette nouvelle venue dans la famille Streetfighter est audacieuse, sans compromis, et s'offre un style on ne peut plus voyant !

La Ducati Streetfighter V4 Lamborghini ne sera produite qu'à 630 exemplaires, portant la livrée spéciale Verde Citrea et Arancio Dac directement inspirée de la Lamborghini Huracán STO. Elle porte également le numéro du pilote Ducati Lenovo MotoGP Pecco Bagnaia, le 63, que vous retrouverez également sur le casque et les cuirs qui seront également disponibles pour célébrer cette collaboration.

Galerie: Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

47 Photos

Beaucoup de carbone

Les roues forgées font écho à celles de la Lamborghini Huracán STO et sont immédiatement reconnaissables sur le Streetfighter V4 Lamborghini. La roue arrière dispose également d'un écrou de blocage en titane avec un design Lamborghini. La fibre de carbone est omniprésente sur cette moto, et une grande partie de celle-ci a été conçue pour ressembler aux structures de la Huracán STO. Le Centro Stile Ducati a même poussé le souci du détail si loin qu'il a incorporé la même texture visuelle visible sur la fibre de carbone de Lamborghini dans sa propre approche de la fibre de carbone de la moto.

Les pièces en aluminium de Rizoma comprennent les repose-pieds réglables, ainsi que les leviers de frein et d'embrayage allégés. Les protège-talons, le tapis de selle, le couvercle du tableau de bord, le couvercle du commutateur d'allumage, le couvercle du pignon, le couvercle de l'embrayage sec ouvert, et bien d'autres choses encore, sont tous fabriqués en fibre de carbone. Naturellement, un échappement Akrapovič en titane avec un embout en fibre de carbone complète le look et le son de cette machine incroyablement spéciale.

Une Streetfighter V4 encore plus limitée

Mais si vous êtes propriétaire d'une Lamborghini, il existe un Streetfighter V4 encore plus spéciale pour vous. En plus des 630 unités de la Streetfighter V4 Lamborghini produites par Ducati, 63 autres unités de la Streetfighter V4 Lamborghini Speciale Clienti sont également produites.

Chacune de ces motos peut être configurée par les propriétaires de Lamborghini afin d'avoir un schéma de couleurs et des roues qui correspondent exactement à la "Lambo" qu'ils ont dans leur garage. Des choix de couleurs d'étriers de freins et de selles sont également disponibles pour les acheteurs de Speciale Clienti.

Pour célébrer davantage cette collaboration, Ducati sort également un casque, une veste en cuir et une combinaison de course en cuir en édition limitée pour aller avec les couleurs Verde Citrea et Arancio Dac.

Tout s'est vendu en quelques heures

Et le prix de 63 000 € de la version limitée à 630 exemplaires n'a visiblement pas effrayé les acheteurs puisque d'après Ducati, tout s'est vendu en seulement quelques heures suite à la présentation.

Et les propriétaires de Lamborghini visés par la version Speciale Clienti ont également répondu présent, en dépit d'un prix encore bien supérieur, puisque là aussi les 63 unités prévues ont toutes trouvé preneur. On a hâte de voir les différentes livrées qui seront réalisées pour "matcher" avec les belles de Sant'Agata Bolognese !