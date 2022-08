Dotée de nombreux éléments aérodynamiques, d'une carrosserie en fibre de carbone plus légère et de freins Brembo CCM-R dérivés de la Formule 1, la Lamborghini Huracan STO est une supercar axée sur la piste qui mérite le respect. Mais quel que soit le niveau d'équipement d'une voiture, une utilisation incorrecte ou le manque de compétences constituent une menace énorme pour la voiture et ses occupants.

Une Lamborghini Huracan STO appartenant au YouTuber Darius Dobre (Il fait partie des Dobre Brothers, une chaîne YouTube qui propose différents types de contenus et compte actuellement 10 millions d'abonnés) a fait une sortie de route. La nouvelle vidéo de la chaîne montre une Huracan STO, conduite dans ce qui semble être une piste de dragster en friche.

Au début, c'était bien. La Lamborghini Huracan STO roulait à toute allure sur la piste, chronométrée par l'autre frère Dobre. Au moment du retour, la STO revenait à toute vitesse vers ce qui aurait dû être la ligne de départ. Les caméras embarquées et extérieures ont montré que l'Huracan a freiné trop tard, ce qui a provoqué un terrible accident au cours duquel la supercar a traversé une barrière.

Heureusement, malgré l'absence d'équipement approprié (à l'exception des gants), personne n'a été blessé. Nous aimerions pouvoir en dire autant de la clôture, qui a été gravement endommagée par l'impact.

La Lamborghini a évidemment subi des dommages à l'avant, notamment le pare-chocs, les rétroviseurs latéraux, des rayures sur la peinture et une fuite de liquide du côté gauche. Inutile de dire que le propriétaire/conducteur était choqué par l'incident. Il a dit que c'était son premier accident de voiture.

Que cela soit un exemple de la façon dont il ne faut pas conduire une supercar puissante. Les véhicules de cette ampleur sont une race différente et exigent certainement des tonnes de respect.

Quant au YouTuber, il a déclaré qu'il reviendrait un jour avec cette Huracan STO, probablement après les coûteuses réparations... ou peut-être dans une Bugatti Chiron. Oups.