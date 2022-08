Lamborghini est très fier d'annoncer ses résultats semestriels. Au cours des six premiers mois de l'année 2022, le constructeur italien a livré 5090 véhicules dans le monde, soit une hausse de 4,9% par rapport à la même période 2021. A 1,33 milliard d'euros, son chiffre d'affaires est en hausse de 30,6%, tout comme son résultat d'exploitation qui a grimpé de 69,6% à 425 millions d'euros.

Le constructeur au taureau est si enthousiaste qu'il annonce d'ores et déjà l'arrivée de trois modèles en 2022. Lamborghini poursuit et nous donne une piste : deux nouveautés concernent l'Urus et la troisième concerne l'Huracan.

Lamborghini Huracan Sterrato Prototype Lamborghini Urus Evo

Sans trop prendre de risque, nous pensons que la nouveauté basée sur l'Huracan est la Sterrato. Il s'agit d'une version tout-terrain basée sur la supercar à moteur V10. Elle a déjà été présentée sous forme de concept, et la vidéo publiée par la marque il y a quelques jours nous offre un aperçu du modèle final. Il s'agit bien d'une Lamborghini Huracan à la garde au sol plus haute et aux protections de carrosserie en plastique bien apparentes. Elle bénéficie aussi de rails de toit et d'un éclairage supplémentaire.

Mais avant, la marque italienne a affirmé par le passé que l'Urus EVO sera présenté en ce mois d'août 2022. Ce sera donc la première des trois nouveautés à découvrir. C'est une version revisitée de l'Urus, qui pour rappel, est le modèle le plus vendu de la marque. Bien plus tard, Lamborghini présentera une autre version, qui selon les rumeurs, correspond à une déclinaison hybride rechargeable. Elle emprunterait son moteur à Porsche, et aurait une puissance d'environ 800 ch.

Lamborghini n'a pas à s'inquiéter de la conjoncture économique puisque toute la production 2023 est déjà réservée. Avant de terminer, sachez que la marque travaille aussi sur la remplaçante de l'Aventador qui bénéficiera d'un V12 électrifié.