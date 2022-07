Après de nombreuses rumeurs, cette galerie de photos nous montre enfin le Lamborghini Urus plug-in hybrid. Ce crossover électrifié pourrait faire partie des nouveautés prévues par Lamborghini cette année.

L'élément principal de ces images est la trappe supplémentaire sur l'aile arrière côté conducteur. Cela prouve que ce prototype de l'Urus est bien hybride rechargeable, et s'il fallait une preuve supplémentaire, observez l'autocollant du pare-brise représentant un véhicule rechargeable.

Cet Urus porte toujours la face avant du modèle actuel, plutôt que celle du modèle restylé. Selon une précédente rumeur, l'Urus PHEV utiliserait le moteur LK5 de Porsche. Il s'agit de la désignation du V8 4,0 litres biturbo à assistance électrique qui équipe des modèles comme la Panamera Turbo S E-Hybrid.

Dans son application actuelle, le moteur développe 700 chevaux. Cependant, le rapport affirme que Lamborghini pourrait pousser la puissance à environ 840-850 chevaux. C'est une amélioration importante par rapport aux 650 ch du Lamborghini Urus actuel.

L'Urus rafraîchi serait également toujours disponible avec le moteur actuel, mais peut-être avec une puissance accrue. On s'attend à ce que la boîte de vitesses à huit rapports soit conservée pour ce modèle existant.

En plus de l'Urus standard et du PHEV, il y a une rumeur selon laquelle un modèle axé sur la performance s'insérerait entre les deux. Il produirait un peu plus de 700 ch, mais aurait un poids inférieur pour être plus à l'aise en conduite sportive.

L'Urus mis à jour pourrait faire ses débuts au Concours d'Elégance de Pebble Beach en août. Il n'est pas clair si le dévoilement de l'hybride aura lieu en même temps ou plus tard. Lamborghini a l'intention d'offrir une forme d'électrification sur tous les produits de la marque d'ici fin 2024, donc l'attente pour voir le PHEV ne devrait pas être trop longue.