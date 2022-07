Les constructeurs automobiles n'ont plus le choix, ils doivent électrifier leur gamme au risque de disparaître dans quelques années. En effet, si vous avez loupé cette actualité, l'Europe a voté pour la fin des voitures thermiques en 2035. Les marques ne pourront plus vendre que des voitures électriques quel que soit leur rang et quels que soient le prix et la puissance de leurs modèles.

Lamborghini a d'ores et déjà annoncé que la première voiture électrique de son histoire sera sur le marché en 2027. Mais avant, le fabricant au taureau doit investir des millions, ou plutôt, des milliards d'euros pour électrifier sa gamme. Dans une interview accordée à Sole 24 Ore, Stephan Winkelmann a déclaré que sa société prévoit d'investir 1,8 milliard d'euros en faveur de l'électrification. Bien que ce montant semble élevé, Winkelmann a ajouté que Lamborghini dépensera en réalité beaucoup plus d'argent, car cet investissement ne prend pas en compte le développement des véhicules 100 % électriques.

Ainsi, la somme investie permettra à Lamborghini de mettre au point une série de véhicules hybrides, dont la descendante de la Lamborghini Aventador que le constructeur est en train de peaufiner. Nous savons désormais qu'elle conserve le moteur V12, mais qu'il sera électrifié. Le fabricant de Sant'Agata Bolognese doit aussi dépenser des millions d'euros pour la remplaçante hybride de l'Huracan, sans oublier l'Urus qui n'échappera pas à l'électrification. En bref, dès 2024, tous les modèles Lamborghini seront électrifiés conformément au plan de l'entreprise.

Malgré le passage à l'ère électrique, Lamborghini met un point d'honneur sur les performances et le respect de son ADN. Les "Lambo" ressembleront toujours à des "navettes spatiales", comme l'a affirmé Mitja Borkert, directeur du design de Lamborghini.