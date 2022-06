Le 20 juillet dernier, en 2021, Lamborghini annonçait une étape importante dans la production de l'Urus. À ce moment-là, le 15 000e exemplaire était sorti de la chaîne de montage de l'usine de Sant'Agata Bolognese. Onze mois plus tard, le Super SUV n°20 000 vient d'être produit, peint en Viola Mithras avec un toit panoramique et des étriers de frein noirs. Le véhicule est en route vers son propriétaire en Azerbaïdjan.

Lamborghini n'a eu besoin que de quatre ans pour fabriquer 20 000 SUV, faisant ainsi facilement de l'Urus le modèle le plus vendu de l'entreprise en un temps record. La marque italienne a ainsi pu plus que doubler ses livraisons et renforcer ses effectifs en embauchant plus de 500 personnes pour accélérer la production du modèle et répondre à l'énorme demande. La superficie de l'usine a doublé, passant de 80 000 à 160 000 m2.

Lamborghini Urus Evo photos espion

11 Photos

En plus d'annoncer cette étape importante dans la production, Lamborghini a également partagé quelques informations sur la façon dont les acheteurs peuvent personnaliser l'Urus grâce au programme de personnalisation Ad Personam.

Les cinq couleurs de fantaisie les plus populaires sont le gris Grigio Telesto, le bleu Blu Cepheus, le violet Viola Pasifae, le noir Nero Noctis Matt (Graphite), et l'orange Arancio Borealis (Pearl). Il est intéressant de noter qu'une estimation faite par la société indique que les clients ont collectivement conduit leurs SUV sur quelques 360 millions de kilomètres.

Bientôt, l'Urus restylé pourrait recevoir le suffixe "Evo" : sera-t-il plus puissant ? On ne sait pas encore. Même s'il n'est pas plus puissant, le V8 biturbo de 4,0 litres aura toujours suffisamment de puissance puisqu'il développe actuellement 650 ch (478 kW) et 850 Nm (625 lb-ft) de couple. La présentation aurait lieu à Pebble Beach en août.

Un Urus entièrement électrique finira également par arriver dans les rues, mais il est peu probable que cela se produise avant la fin de la décennie, lorsque le modèle de deuxième génération devrait arriver. En attendant, un hybride rechargeable est envisagé depuis longtemps, et avec la société mère VW Group qui utilise déjà cette technologie dans divers produits Audi et Porsche, et même Bentley, un Urus à essence électrifié n'est pas une utopie.

Ce n'est peut-être pas le véritable successeur du LM002 que certains espéraient, mais l'Urus paie les factures et permet à Lamborghini de travailler sur les remplacements des Huracan et Aventador.