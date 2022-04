Il y a quelques jours, Lamborghini annonçait la vente aux enchères du dernier exemplaire de l'Aventador accompagné d'un NFT. Il s'agit de la version Ultimae équipée d'un moteur V12 atmosphérique de 780 ch capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 355 km/h.

"C’est la dernière Lamborghini pure avec un moteur V12. C’est l’ultime Aventador et elle clôt une époque extraordinaire de la meilleure façon possible. Elle est la dernière de son genre et combine une puissance maximale avec l’ADN stylistique inimitable de Lamborghini", a déclaré Stephan Winkelmann, président de Lamborghini.