En regardant l'Aventador, il est difficile de croire que Lamborghini a lancé cette supercar avant-gardiste il y a 11 ans. Oui, la plateforme a été exploitée par d'innombrables éditions spéciales, mais la voiture elle-même ne semble pas si dépassée. Bien que la production de ce taureau à V12 soit terminée, il est possible qu'elle soit relancée à la suite d'un incident impliquant le Felicity Ace. Le cargo a fini par couler, emportant avec lui 4 000 voitures haut de gamme du groupe VW.

Entre-temps, nos espions ont vu la remplaçante de l'Aventador nettement moins camouflée qu'auparavant. Elle porte un nombre impressionnant de prises d'air redessinées accueillant une ligne de caractère supérieure proéminente. Les autocollants jaunes que vous voyez confirment à nouveau que la nouvelle machine italienne sera électrifiée tout en utilisant un tout nouveau V12.

Galerie: Photos espion remplaçante Lamborghini Aventador

13 Photos

En parlant de cela, le compartiment moteur semble être exposé sur certaines photos puisque nous pouvons voir le réservoir de liquide de refroidissement. Nous pouvons maintenant jeter un meilleur coup d'œil au successeur de l'Aventador avec son diffuseur massif et ses feux arrière élégants en forme de Y.

Pris de loin, l'un des clichés montre le profil latéral révélant une queue plus longue. D'autres images exposent un spoiler arrière intéressant avec des éléments trapézoïdaux au-dessus des embouts d'échappement. En outre, le pilier C semble incorporer des conduits d'air, accentuant un design extérieur axé sur l'aérodynamisme. Espérons que le nouveau haut de gamme de Lamborghini n'aura pas l'air trop chargé lorsque le camouflage sera retiré plus tard cette année.

Ailleurs, les montants des rétroviseurs latéraux semblent être plus courts qu'auparavant, tandis que l'avant abrite des prises d'air massives. Il ne s'agit probablement que du modèle de base, ce qui signifie que les dérivés plus sportifs présenteront un style encore plus agressif. Elle a déjà l'air assez furieuse, même si on la compare à cette intéressante Audi R8 jaune.

La machine à V10 représentée sur la première image est probablement la variante axée sur la piste que nous avons vue au début de l'année. Il s'agit d'un prototype différent, mais il semble avoir les mêmes améliorations aérodynamiques, notamment un aileron arrière différent de celui de la R8 standard. Il pourrait très bien s'agir de la dernière voiture motorisée par le moteur 5,2 litres puisque Audi a confirmé que le successeur de la supercar sera un EV.