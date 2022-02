C'est en juillet 2021 que Lamborghini a fait ses adieux à l'Aventador avec l'Ultimae, dernier adieu pour le V12 atmosphérique. Le chant du cygne de la supercar était plafonné à 350 coupés et 250 roadsters, et il est possible que certains d'entre eux aient péri lorsque le Felicity Ace a pris feu il y a quelques jours.

Le cargo transportait près de 4 000 véhicules appartenant au groupe Volkswagen, dont des modèles haut de gamme comme des Lamborghini, des Bentley et des Audi. Si la plupart des voitures construites à Sant'Agata Bolognese étaient le SUV Urus, il y avait aussi quelques Aventador et Huracan. Toutes les machines V12 et V10 étaient en route vers les clients, qui ont déjà dû attendre environ 12 mois pour en prendre livraison.

Dans une interview avec Automotive News Europe, Andrea Baldi, PDG de Lamborghini America, a admis qu'il était possible que la production de l'Aventador redémarre. Si certaines voitures sont endommagées ou complètement détruites, le dirigeant de 46 ans a déclaré que l'entreprise devra contacter les fournisseurs pour voir si elles peuvent être remplacées.

Il a ajouté que le fait de devoir reconstruire une voiture repoussait la livraison d'une Aventador de six mois au moins. M. Baldi a déclaré que les futurs propriétaires seront informés de l'état de leurs voitures une fois que Lamborghini aura une "image définitive" de l'issue de l'incident: "Et vous savez, nous espérons toujours le meilleur, mais nous sommes préparés au pire."

Cela devrait être moins problématique pour ceux qui attendent une Huracan ou un Urus puisque ces deux modèles sont encore en production. L'Aventador est sortie de la chaîne de montage pour faire place à sa remplaçante, que nous avons espionnée vers la fin de l'année dernière. Il est trop tôt pour dire si un éventuel redémarrage de la production pourrait contraindre Lamborghini à retarder son prochain taureau à V12, mais nous espérons que ce ne sera pas le cas.

Dans une coïncidence plutôt triste, le cargo italien Grande America a pris feu en mars 2019 et a détruit quatre unités flambant neuves de 911 GT2 RS. Porsche n'avait pas d'autre solution que de relancer la production. 33 autres véhicules de Zuffenhausen se trouvaient sur le même navire et tous se dirigeaient de Hambourg, en Allemagne, vers Santos, au Brésil.