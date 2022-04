Après Porsche, c'est au tour de Lamborghini de publier les résultats des ventes du premier trimestre 2022. Sans passer par quatre chemins, il s'agit du meilleur trimestre de l'entreprise.

D'après le constructeur italien, 2539 véhicules ont été livrés dans le monde au cours des trois premiers mois de l'année. Cela représente une hausse de 5% par rapport à la même période en 2021 et jusqu'à 31% par rapport à 2020. C'est une excellente nouvelle pour le fabricant de Sant'Agata Bolognese, lui qui a réalisé un record des ventes en 2021 avec pas moins de 8405 unités livrées.

Pour mieux comprendre la croissance fulgurante de l'entreprise, sachez qu'elle a vendu autant de voitures au cours du premier trimestre 2022 que lors des 16 années de commercialisation de la Countach de 1974 à 1990 (environ 2042 unités vendues).

"Nous avons pris un solide départ pour une année qui apportera de nouveaux défis à l'échelle mondiale. Malgré l'incertitude causée par une situation géopolitique qui est non seulement profondément pénible mais qui rend difficile toute prévision, nous pouvons compter sur un attrait exceptionnel dans le monde entier en ce moment. Chaque mois, les commandes que nous recevons dépassent notre production. Nous avons actuellement de quoi couvrir confortablement plus de 12 mois de production. En outre, nous nous préparons à une nouvelle étape de l'histoire de Lamborghini dans un peu moins d'un an, puisque nous nous dirigeons vers l'électrification avec l'arrivée du nouveau modèle hybride V12 en 2023", a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d'Automobili Lamborghini.

Maintenant, si l'on observe les résultats dans les détails, on constate que le Lamborghini Urus est le modèle le plus apprécié des clients. En effet, il représente près de la moitié des ventes ! De plus, il est à noter que 40% des voitures ont été écoulées dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), 32% en Amérique et 28% en Asie-Pacifique. Tous les marchés ou presque ont connu une croissance, à l'exception de la Russie où le fabricant a cessé ses activités.

Et ce n'est pas terminé. Lamborghini a récemment présenté la Tecnica, une version basée sur l'Huracan. D'autres nouveautés sont attendues cette année, dont la version restylée de l'Urus qui dopera une nouvelle fois les ventes de la marque au taureau. L'an prochain, Lamborghini révèlera la remplaçante de l'Aventador équipée d'un V12 électrifié.