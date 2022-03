En plus de présenter ses résultats record pour 2021, Lamborghini a également annoncé l'arrivée de quatre nouveaux modèles d'ici les mois à venir. Nous n'en savons pas plus pour l'instant, la firme au taureau ayant simplement précisé que deux de ces nouveaux modèles seront basés sur l'Urus et les deux autres sur l'Huracán.

Cette annonce, brève mais importante, se termine par une autre confirmation : celle de l'avenir électrique de Lamborghini, avec la fin du moteur thermique et les début de la "phase d'hybridation avec l'arrivée du modèle qui remplacera l'Aventador en 2023".

La remplaçante de l'Aventador déjà débusquée.

Cela signifie simplement qu'après ces quatre nouveaux modèles, toutes les futures Lamborghini seront équipées d'au moins un moteur électrique en plus du moteur thermique, les débuts de la première Lamborghini 100 % électrique étant prévus à l'horizon 2028.

La première des quatre nouveautés prévues pour 2022 n'est pas une surprise, puisqu'il s'agira du Lamborghini Urus Evo, une version légèrement actualisée esthétiquement parlant, mais aussi avec quelques nouveautés sous le capot. Les dernières photos espion montrent de petites retouches au niveau de la face avant et une évolution probable du V8 4,0 litres bi-turbo avec une puissance portée à 650 chevaux.

Le Lamborghini Urus Evo s'affûte. Voici la future Lamborghini Huracán Sterrato.

Il est en revanche un peu plus difficile de deviner ce que sera la deuxième nouveauté basée sur l'Urus. L'un des candidats possibles, ce serait la version hybride rechargeable, qui deviendrait ainsi la première hybride rechargeable de Lamborghini. D'autres rumeurs évoquent l'arrivée d'une version de série, mais limitée, qui fait écho au modèle ST-X.

Concernant les deux nouvelles Huracán, il y aura bien évidemment la version de série de la Sterrato, une supercar surélevée adaptée au tout-terrain et dont les prototypes ont déjà été surpris à de nombreuses reprises. La deuxième nouvelle Huracán devrait être la JV Stradale, un nom encore non-officiel qui devrait être une variante moins extrême de la redoutable STO.