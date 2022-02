La Lamborghini Huracán Sterrato, vous ne la connaissez sûrement pas encore, et c'est normal, puisqu'il s'agit d'un concept-car présenté il y a deux ans et que Lamborghini devrait présenter très prochainement en version de série.

Faire d'une supercar aussi exubérante que l'Huracán un modèle capable d'être aussi à l'aise en dehors des sentiers battus, c'est le pari de la firme italienne. Et si le pari est réussi, il y a de fortes chances que cette idée soit empruntée par d'autres constructeurs.

Lamborghini Huracán Sterrato Concept

Bien sûr, derrière l'initiative de Lamborghini, il n'y a pas seulement l'inspiration et la volonté d'expérimenter, mais aussi celle de combler le désir d'une partie non-négligeable de la clientèle dont le fantasme le plus fou est précisément celui de pouvoir profiter d'une supercar dans des conditions autres que sur piste. Pour cela, il y a bien évidemment l'Urus, un SUV affirmé avec quelques prédispositions au tout-terrain, mais certains clients ont des envies plus exotiques.

Le concept-car Huracán Sterrato donne déjà de nombreux indices sur cette future déclinaison, à commencer par la hauteur de caisse rehaussée de près de cinq centimètres. Les quelques prototypes qui ont suivi la présentation du concept-car montrent une carrosserie moins extrême, avec des boucliers plus arrondis, des protections au niveau des pare-chocs, des barres de toit longitudinales et des optiques à LED supplémentaires sur le capot avant.

Un programme de conduite spécifique pour une évolution sur des surfaces plus escarpées sera au programme, avec une gestion sur la transmission intégrale et l'électronique. Bien évidemment, tout l'intérêt d'un tel modèle, c'est de pouvoir conserver le V10 5,2 litres atmosphérique, et ce sera le cas, d'autant plus que ses jours sont comptés avec l'avènement de l'électrification et des normes toujours plus drastiques.

La Lamborghini Huracán Sterrato devrait être présentée et commercialisée dès cette année. La production devrait être limitée entre 500 et 1000 exemplaires à des tarifs situés aux alentours de 240 000 euros. Et il semblerait que l'idée ait aussi traversé l'esprit de Porsche, qui prépare le retour d'une certaine 911 Safari.