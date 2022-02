Aucun constructeur automobile ne peut échapper à l'électrification forcée de ses modèles, ni même McLaren, Ferrari et Lamborghini. Ces trois fabricants de supercars ont tous présenté leurs modèles hybrides, à commencer par la McLaren Artura et la Ferrari 296 GTB qui sont toutes les deux motorisées par un V6 hybride rechargeable.

Pour Lamborghini, dès l'année prochaine, le constructeur au taureau ne proposera plus de voiture 100 % thermique. En effet, Stephan Winkelman a précédemment déclaré que sa gamme ne comprendra plus que des voitures hybrides rechargeables. Mais rien n'est perdu pour les motorisations thermiques, car malgré son interdiction par l'Union Européenne dès 2035, Lamborghini espère produire et commercialiser des voitures qui sentent bon l'essence même après 2030.

Pour y parvenir, Winkelmann estime qu'il sera nécessaire et impératif de se tourner vers le carburant synthétique. Porsche est déjà à un stade très avancé dans le développement de ce "eFuel", d'ailleurs, le constructeur allemand du groupe Volkswagen va construire une usine à Punta Arenas, en Patagonie chilienne. Porsche prévoit de produire 55 millions de litres de carburant synthétique en 2024 et 550 millions en 2026.

Lamborghini est aussi réellement intéressé par ce carburant. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Stephan Winkelmann dans les colonnes du journal allemand Welt am Sonntag.

"Après l'hybridation, nous attendrons de voir s'il sera possible de proposer des véhicules à moteur à combustion interne au-delà de 2030. Une possibilité serait de maintenir en vie les véhicules à moteur thermique via des carburants synthétiques."

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimate

Si Porsche et Lamborghini sont optimistes, c'est parce que cette essence synthétique est plus respectueuse de l'environnement. Elle est obtenue par électrolyse pour séparer les molécules d'hydrogène des molécules d'oxygène contenues dans l'eau. Cette étape est réalisée grâce à l'électricité produite par éolienne. La seconde étape consiste à mélanger l'hydrogène obtenu au CO 2 contenu dans l'air pour former du méthanol synthétique et qui est ensuite transformé en essence synthétique.

Plus cher à fabriquer, l'eFuel sera donc plus coûteux que l'essence fossile issue du pétrole. Si les sportives du futur continueront de chanter grâce à cette essence verte, elles seront réservées à quelques privilégiés, car il deviendra plus onéreux de les nourrir.