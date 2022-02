Il semblerait que l'explosion de voitures de luxe ou de sport soit à la mode. Si vous nous lisez régulièrement, vous avez sûrement vu la vidéo de l'explosion de la BMW M5 par le YouTubeur russe Mihail Litvin. C'est un habitué du genre, quelques mois auparavant, il a mis feu à sa Mercedes-AMG GT 63 Coupé 4 Portes.

En ce mois de février, une Lamborghini Huracan a volontairement été explosée "pour la bonne cause" à en croire le responsable. C'est l'œuvre d'un artiste du nom de SHL0MS, qui à travers cet acte, dénonce paradoxalement la "cupidité dans la cryptographie".

Quel rapport entre l'explosion d'une Lamborghini et la cryptographie ? Vous allez vite le comprendre. L'artiste a réuni une équipe d'environ 100 personnes rapporte le site Fortune afin d'exploser et de filmer la scène de la plus belle manière qui soit. Selon le site The Block, il a réuni des experts en explosifs qui ont effectué plusieurs essais sur des voitures bon marché avant le bouquet final, l'explosion de la supercar.

Toute la scène a été minutieusement filmée, c'est d'ailleurs tout le sens de cette "œuvre". Le 25 février prochain, l'artiste mettra aux enchères (et pendant 24 heures) les NFT des vidéos 4K de 999 pièces en explosion de la Lamborghini Huracan. Ces pièces mécaniques et de carrosserie ont été filmées de telle sorte que le propriétaire d'une des vidéos (i.e du NFT) puisse visionner l'explosion de la pièce achetée en gros plan et en rotation.

Nous parlons bien ici de l'achat d'une vidéo, et non des pièces de la Lamborghini Huracan qui resteront à la propriété de l'artiste. Sur les 999 NFT, 888 seront vendus aux enchères (à partir de 0.01 Ether soit 26 dollars) tandis que les 111 NFT autres reviendront à l'équipe de l'artiste.

Les NFT ont peut-être ouvert la porte à une nouvelle façon de pratiquer l'art, mais c'est aussi un bon moyen de se faire beaucoup d'argent rapidement. SHL0MS s'en défend et affirme que l'ensemble des recettes n'iront pas dans sa poche, mais qu'ils seront versés pour le financement d'installations d'art public.