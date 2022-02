Âme sensible de s'abstenir. Un Youtubeur russe du nom de Mihail Litvin a détruit une BMW et les images que vous allez voir font mal au cœur. Il s'agit d'une BMW M5 fraichement restylée (LCI), qui visiblement, n'a rien à faire au milieu d'un champ enneigé.

Le vlogger a conduit la berline allemande dans un endroit reculé avant de l'asperger d'essence. En caleçon par des températures négatives, Mihail Litvin s'est éloigné de la voiture afin de déguster quelques saucisses (c'est sa marque de fabrique) avant de commettre l'irréparable.

Accompagné de quelques-uns de ses amis, il s'est emparé d'une flèche enflammée qu'il lança en direction de la sportive de 600 ch. La voiture a littéralement explosé devenant un tas de débris calciné.

D'après le média local ASTV.ru, cette voiture n'appartient pas au Youtubeur, mais à l'un de ses amis qui accepta donc que sa voiture de sport subisse cette violence. Il aurait détruit cette BMW en hommage à un autre de ses amis, Said Gubdenskii, décédé sur le coup en novembre 2021 lors d'un tragique accident à Moscou au volant d'une BMW M4 Competition. Son passager a été transporté à l'hôpital, mais il a hélas succombé à ses blessures.

Mihail Litvin aurait mieux fait de rendre hommage à son ami d'une autre manière. Il est tout de même très grave de détruire une voiture de cette valeur ! Il y avait mieux à faire, comme vendre cette voiture de 138 850 € (prix neuf français) et reverser les fonds à une association ou à la famille du défunt.

Mais le Youtubeur est plutôt du genre à faire le spectacle sur internet, surtout qu'il n'est pas à son coup d'essai. En octobre 2020, vous avez été marqués par la destruction de sa Mercedes-AMG GT 63 S Coupé 4 Portes (voir ci-dessous). En février 2021, il s'est offert une Porsche Taycan qu'il a volontairement abimée en quittant le show-room du concessionnaire.

Il est évident que ces vidéos sont tournées dans un seul but, celui de faire du clic et de générer du buzz autour de sa chaîne YouTube aux 8,58 millions d'abonnés et à ses réseaux sociaux.