Le monde des crypto-monnaies et des NFT continue d'intéresser le plus grand nombre, souvent davantage pour l'effet spéculatif que cela entraîne et pas forcément pour la technologie en elle-même. Mais c'est une autre histoire. Que ce soit l'art, la mode, le sport ou encore l'automobile, tous les secteurs passent peu à peu au numérique.

En parallèle de ce "nouveau monde", de nombreux collectionneurs s'arrachent ces nouveaux produits numériques uniques, ces fameux NFT (pour "non-fongible Token"), en français, "Jeton non-fongible". Il aurait été surprenant que certaines entreprises ne profitent pas de cette aubaine pour présenter leurs propres NFT, comme Volkswagen par exemple, qui vient de présenter un premier visuel de sa future Golf sous format NFT.

La première Golf numérique

"Nous lançons un NFT (Notably Fast Transporter). À venir en février 2022". C'est avec ces quelques mots que Volkswagen annonce l'arrivée de son premier NFT, même si la marque ne l'annonce pas de manière explicite, même si l'acronyme employé n'a pas été posé là sans but précis.

Ce n'est pas la première fois que Volkswagen s'intéresse à cet univers. En effet, en décembre dernier, Volkswagen Passenger Cars Malaisie avait lancé une collection de NFT basée sur l'Arteon. Une collection qui avait tout l'air d'être une première expérience dans ce monde virtuel afin de préparer d'autres NFT à l'avenir.

De la réalité au virtuel

Alpine, Lamborghini et Nissan ont déjà présenté leurs propres NFT. La marque française a mis en vente des modèles numériques en édition limitée, tandis que Lamborghini a déjà annoncé sur le marché des NFT avec une série de teasers. Enfin, Nissan Canada a créé une GT-R NFT spéciale jumelée à une véritable GT-R Nismo Special Edition.

En fin de compte, qu'est-ce qu'un NFT réellement ? Il s'agit d'œuvres qui n'existent que sous forme numérique et qui présentent des caractéristiques uniques. Ces œuvres sont échangées (potentiellement indéfiniment) sur des sites tels qu'OpenSea et Solanart et le créateur original reçoit toujours une partie des droits pour chaque transaction effectuée.