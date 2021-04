Comme vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, la Nissan GT-R actuelle vit sans doute ses derniers mois de commercialisation. Une ultime version délurée avec le V6 3,8 litres bi-turbo est attendue pour la deuxième partie de l'année, avant de laisser sa place à une nouvelle génération, d'ici 2022 ou 2023, avec une inédite motorisation hybride.

En attendant qu'il y ait de vraies nouveautés au catalogue de la Nissan GT-R, la firme japonaise vient de présenter une nouvelle série spéciale de sa supercar, une série que nous ne verrons pas sur nos routes puisqu'elle est exclusivement dédiée au marché japonais. Basée sur la version Nismo de 600 chevaux, cette série spéciale se dote d'une toute nouvelle teinte dénommée "Nismo Stealth Gray", inspirée par "l'asphalte des circuits".

Techniquement, il y a aussi quelques nouveautés, avec notamment la présence d'un capot recouvert de vernis translucide afin de laisser apparent le tressage en fibre de carbone de cet élément. Les jantes forgées de 20 pouces de cette même édition arborent un filet rouge exclusif et coordonné avec les autres accents rouges traditionnels de la Nissan GT-R Nismo.

La voiture reçoit également des freins en carbone-céramique Brembo avec 410 millimètres de diamètre à l’avant et 390 millimètres à l’arrière. Il y a également eu quelques modifications techniques, notamment au niveau du moteur et de la segmentation, de l'embiellage, du vilebrequin et du volant moteur. Toutes ces modifications permettent des montées en régime plus franches et un déclenchement plus rapide des deux turbos.

Pour rappel, chez Nissan, chaque moteur V6 3,8 litres bi-turbo est intégralement assemblé à la main par un artisan takumi, chaque takumi apposant une plaque avec sa signature. Sur cette version spéciale, cette plaque sera d’une couleur exclusive. Parmi les autres petits changements, cette GT-R Nismo arborera le nouveau logo de marque, inauguré par le nouveau SUV 100 % électrique Nissan Ariya.